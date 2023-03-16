英超︱卡塔爾代表傳今周與曼聯高層會面　歐洲足協或重新審視擁有權限制

英超球會曼聯的放盤再有消息，英國傳媒報道，曼聯的代表將會在本周邀請多個有意收購的團體，與格拉沙家族的代表洽談有關收購計劃。另外，歐洲足協會長施費連（Aleksander Ceferin）表示，或會審視歐洲足協有關不能擁有多於一支球會參與歐洲賽的規定。 英國傳媒報道，卡塔爾皇室成員Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani的代表，會在周四（16日）到訪曼聯的奧脫福球場及卡靈頓訓練基地參觀。之後會與格拉沙家族的代表，討論有關收購方案。而另一位有意收購的英國富商拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）就會在周五（17日）參觀。

報道指，Sheikh Jassim將不會出席會議，但他的高級以及近身顧問會出席。曼聯方面指，希望卡塔爾方面透過今次的會面了解到球會的資訊以及商業資料，同時希望他們可以確定收購的價格。 另外，施費連在接受曼聯名宿加利尼維利（Gary Neville）訪問時，被問到有關擁有權的限制。根據目前歐洲足協的規條，限制同一個擁有人或集團，不可以擁有另一支歐洲球會以及參與同一個歐洲賽事。其中拉特克里夫本身擁有法國球會尼斯，而卡塔爾的財團，本身與巴黎聖日耳門的主席也有連繫。 將會很快處理有關問題 施費連表示：「我們討論一下規則。這裡越來越多人對擁有權感到興趣。我們不應該對擁有多支球會說不，然而我們要看的是我們設定的是怎樣的規則，因為規則是需要嚴格的。」施費連解釋，歐洲足協對於控制及影響球會，定義為擁有多數的投票權，可以有權委任以及移除球會行政、管理以及監督機構人事，以及能以任何方式影響球會的決策。