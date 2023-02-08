英超︱卡塔爾財團傳日內提出收購曼聯　曼城聘頂級大狀上訴

曼徹斯特的兩支英超球會，在本周面對不同的命運。英國傳媒報道，有卡塔爾投資者，計劃以巨額資金全盤收購曼聯，讓領隊滕哈格（Erik ten Hag）將有大量資金收購。而被英超賽會指控違反多項財務條款的曼城，據報已找來英國頂級的律師協助上訴。

英國《每日郵報》報道，來自卡塔爾的巨額資金，計劃在日內提出全面收購曼聯的股權。報道指，消息人士未有透露有關財團的資料，但指該產油國的富豪在世界盃後覺得很鼓舞，因此將目光投放在一支他們認為如「皇冠」的球會。

報道指，有關財團將會在格拉沙家族定下的2月中死線前，向曼聯提出收購方案，並有信心可以擊退其他競爭的財團。早前傳媒報道指，曼聯的擁有人尋求逾60億英鎊（約567.6億港元）的收購價，並且可能為曼聯重建或另建新球場，當中需要多逾20億英鎊（約189.2億港元）的資金，而這對卡塔爾方面並不成問題。

卡塔爾財團背景未明

然而有關收購的一個阻礙，是法甲的巴黎聖日耳門已被卡塔爾體育投資基金擁有，收購曼聯的財團必須與聖日耳門屬兩個完全獨立的財團才能一同參與歐洲賽事。報道指，有關財團不打算收購部份股權，而是希望全資擁有曼聯，並以在世界盃所吸取的知識去尋求新的發現項目。報道又表示，若卡塔爾財團入主，可為領隊滕哈格提供巨額的轉會費資金。