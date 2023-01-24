熱門搜尋:
C觀點 THE FIRST SLAM DUNK 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
體育
2023-01-24 10:43:44

英超｜卡尼帶病上陣平隊史入球王紀錄 熱刺1:0小勝富咸

分享：
英超｜卡尼帶病上陣平隊史入球王紀錄 熱刺1:0小勝富咸 (美聯社)

英超｜卡尼帶病上陣平隊史入球王紀錄 熱刺1:0小勝富咸 (美聯社)

周一英超獨腳戲，熱刺頭號球星哈利卡尼（Harry Kane）在今仗英超射入全場唯一入球，帶領熱刺作客以1:0險勝富咸。哈利簡尼對富咸的奠勝入球，既助熱刺全取3分，對自己也別具意義，因他以266球追平名宿基夫斯的數目，並列熱刺歷來的入球王。原來，他這天是帶病上陣。

415場入266球   與名宿基夫斯並列球會之最

29歲的哈利簡尼在周一對富咸建功，那是他為熱刺上陣300場英超第199球，亦是自2011年地標後，上陣415場入第266球，而這數目使他與名宿基夫斯（Greaves）看齊，後者在1961年至1970年為熱刺上陣379場入266球。

「昨夜是一個艱難的晚上，每隔一兩個小時就醒過來。」簡尼賽後坦言賽前身體不適，整晚都睡得不好：「是細菌或病毒。我有三個孩子，但明日總算有一天休息。取得入球，平紀錄是一種美好的感覺。」

英超｜卡尼帶病上陣平隊史入球王紀錄 熱刺1:0小勝富咸 (美聯社) 英超｜卡尼帶病上陣平隊史入球王紀錄 熱刺1:0小勝富咸 (美聯社) 英超｜卡尼帶病上陣平隊史入球王紀錄 熱刺1:0小勝富咸 (美聯社)

熱刺原陣出擊，繼續以哈利卡尼、古路錫斯基、孫興慜組成三叉戟，李察利臣先列後備。富咸由米特羅域掛帥，配合迪哥度華列特、安迪亞斯皮利拉、韋利安。

上半場，富咸率先取得較具威脅攻門，韋利安、夏利遜列特先後攻門都逃不過羅利斯的十指關。熱刺慢慢搶回優勢，終在補時1分鐘先開紀錄，老孫殺入禁區傳中，簡尼擺脫添廉後妙射遠柱，半場領先富咸1:0。57分鐘，老孫開短角球予古路錫斯基傳中，賓戴維斯頭槌二傳，簡尼門前一頂，利奴撲出底線。富咸在75分鐘有米特羅域頂斜，未能追平，以0:1不敵熱刺。熱刺賽後以21戰36分排第5位，富咸以21戰31分排第7位。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受