英超｜卡尼帶病上陣平隊史入球王紀錄 熱刺1:0小勝富咸

周一英超獨腳戲，熱刺頭號球星哈利卡尼（Harry Kane）在今仗英超射入全場唯一入球，帶領熱刺作客以1:0險勝富咸。哈利簡尼對富咸的奠勝入球，既助熱刺全取3分，對自己也別具意義，因他以266球追平名宿基夫斯的數目，並列熱刺歷來的入球王。原來，他這天是帶病上陣。

415場入266球 與名宿基夫斯並列球會之最

29歲的哈利簡尼在周一對富咸建功，那是他為熱刺上陣300場英超第199球，亦是自2011年地標後，上陣415場入第266球，而這數目使他與名宿基夫斯（Greaves）看齊，後者在1961年至1970年為熱刺上陣379場入266球。

「昨夜是一個艱難的晚上，每隔一兩個小時就醒過來。」簡尼賽後坦言賽前身體不適，整晚都睡得不好：「是細菌或病毒。我有三個孩子，但明日總算有一天休息。取得入球，平紀錄是一種美好的感覺。」