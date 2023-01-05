英超︱卡尼梅開二度　助熱刺4:0大勝水晶宮

在世界盃後復賽，熱刺連續兩場聯賽都失分，包括上仗不敵阿士東維拉，球隊的前4位置亦已被曼聯所取代。到今仗作客同為倫敦球會的水晶宮，憑着射手哈利卡尼（Harry Kane）的梅開二度，加上馬特杜靴迪（Matt Doherty）及孫興民的入球，以4:0大勝一仗。
上仗不敵維拉之後，熱刺復賽後只得1分落袋，要保持爭取前列位置，在對水晶宮不容再失。然而，熱刺上半場卻未能撕破水晶宮的防線，兩隊半場只踢成0:0。今場第300次英超上陣的卡尼，在換邊後為熱刺取得領先，這位英格蘭射手48分鐘接應比列錫（Ivan Perisic）的傳中，近門頂入。3分鐘後他再次在禁區內起腳射入，迅速為熱刺拉開比數。
而杜靴迪在68分鐘門前補中，加上孫興民72分鐘接應長傳後，力抗對手下起腳射入，為熱刺射成4:0完場。而這亦終身孫興民在包括國家隊在內12場的零入球狀況，因此孫興民入球後興奮地摘下面罩慶祝。熱刺贏波後以33分繼續排在聯賽第5位，仍落後曼聯及紐卡素2分。
護級大戰森林小勝修咸頓
至於兩支護級球隊的對碰，諾定咸森林就以1:0小勝修咸頓升上聯賽第15位，而修咸頓仍以12分墊底。其餘兩場，列斯聯以2:2賽和韋斯咸，有門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）回歸的阿士東維拉，就以1:1賽和狼隊。