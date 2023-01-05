英超︱卡尼梅開二度　助熱刺4:0大勝水晶宮

在世界盃後復賽，熱刺連續兩場聯賽都失分，包括上仗不敵阿士東維拉，球隊的前4位置亦已被曼聯所取代。到今仗作客同為倫敦球會的水晶宮，憑着射手哈利卡尼（Harry Kane）的梅開二度，加上馬特杜靴迪（Matt Doherty）及孫興民的入球，以4:0大勝一仗。

上仗不敵維拉之後，熱刺復賽後只得1分落袋，要保持爭取前列位置，在對水晶宮不容再失。然而，熱刺上半場卻未能撕破水晶宮的防線，兩隊半場只踢成0:0。今場第300次英超上陣的卡尼，在換邊後為熱刺取得領先，這位英格蘭射手48分鐘接應比列錫（Ivan Perisic）的傳中，近門頂入。3分鐘後他再次在禁區內起腳射入，迅速為熱刺拉開比數。