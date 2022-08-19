英超︱卡斯米路傳將接受體測　曼聯擬借美國腳普列錫

英超開季2連敗的曼聯，繼續希望在中場線增兵。外國傳媒報道，西甲皇家馬德里的巴西中場卡斯米路（Casemiro）將以6,500萬歐元的轉會（約5.14億港元）費轉投曼聯，並在本周末期間進行體測。而曼聯亦有計劃借用車路士的美國國腳基斯甸普列錫（Christian Pulisic）。

接連在轉會市場受挫的曼聯，仍希望在中場線得到新兵源，而外國體育媒體ESPN在周三(17日)已表示，曼聯有意將目標轉移卡斯米路，而據報已30歲的巴西中場正在考慮留在皇馬還是轉投曼聯。ESPN就表示，卡斯米路擔心在法國中場祖亞曼尼（Aurelien Tchouameni）加盟後，自己在隊中的位置，尤其在聯賽揭幕戰上，祖亞曼尼已取代卡斯米路出任正選，而卡斯米路與皇馬領隊的安察洛堤（Carlo Ancelotti）作出討論，安帥雖然希望卡斯米路留隊，但仍表示會尊重其決定。而報道指，卡斯米路將在本周末前作決定。

另外，曼聯亦據報將借用車路士的美國翼鋒普列錫。23歲的普列錫上季因傷只為藍戰士上陣13場，今季兩戰為藍戰士僅後備上陣30分鐘，故為爭取年底出席世界盃的機會，有傳這位美國國腳希望尋找更多上陣機會。而普列錫與車路士仍有2年合約，故曼聯打算從藍戰士借用該年輕翼鋒應急。