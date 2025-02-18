曼聯中場卡斯米路（Casemiro）表示，儘管今季對曼聯來說充滿挑戰，自己亦失去正選位置，但仍堅持留在曼聯直至2026年合約到期。 這名巴西國腳於2022年從皇家馬德里加盟曼聯，在去仗對熱刺的英超中罕有地正選上陣，球隊最終以0︰1落敗，而卡斯地路在場上亦拖慢曼聯行軍速度。在此之前，他在主帥艾摩廉（Ruben Amorim）的執教下，連續11場英超比賽中，有10場被放在後備席上，曼聯目前在英超積分榜上排名第15位。

卡斯米路希望幫助曼聯 「我必須繼續做好自己，保持尊重和良好的態度，」卡斯米路在周一刊登於《AS報》的訪問中說道，「當然，我希望有更多上場機會。我不認為有球員不想踢球。這個時候，我也想幫助球會。我以尊重隊友和教練團隊的態度面對一切，最重要的是對曼聯的尊重。」 「我與曼聯的合約還剩下一年半，我希望在這裡踢到合約結束。我在這裡很自在，我的家人也是。他們已經適應了，我們也說英語。我很感激球迷和球會，並且在這裡很快樂。坐在後備席上開心嗎？當然不，這是另一回事。」

卡斯米路於2022年8月以7,000萬歐元的轉會費加盟曼聯，他在皇馬效力九年間，贏得五座歐聯冠軍及三次西甲冠軍，並與莫迪歷（Luka Modric）和卻奧斯（Toni Kroos）組成傳奇中場鐵三角。然而，卡斯米路在曼聯的表現一直受到批評，部分人認為他已不再處於巔峰狀態。有指曼聯早就想賣掉他，只是其周薪高達37.5萬鎊，要佢大幅減薪如同斷米路，所以難以找到下家接手。 「我還年輕，還有很多可以奉獻的。」卡斯米路對《AS報》說道，「我快33歲了，但現在這個年齡等同於以前的28歲——現代的營養、體能準備等都能延長球員的職業生涯，只要你懂得自律。這也是為甚麼C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在40歲時仍能每季攻入50球。」 但世上只有一個C朗，跌watt嘅高齡球員真係多的是。 原文刊登於 Yahoo 體育