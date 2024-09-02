英超｜又戴帽！哥帥暗示「夏蘭特2.0」出現

曼城上周末英超以3比1輕取主場的韋斯咸，開季聯賽3戰全勝外，對上兩屆榮膺英超神射手的夏蘭特，3戰已攻入7球；狀態之勇，似更勝他兩季前登陸英超時，在該季聯賽攻入36球的美好時光。這位24歲的挪威人賽後表示：「我感覺良好，充滿活力。經過悠長的假期及季前賽，我準備可以獲得更多。」他所代表的挪威無法出戰今夏的歐國盃決賽周，令夏蘭特有充足休息，協助「藍月」力爭英超5連霸。

夏蘭特連續兩場聯賽戴帽，不單平了巴拉福特前鋒祖維爾30年前，在開季頭3戰兩次造出此佳績的紀錄；個人累計英超上陣69次取得第8次中三元，距離他的曼城師兄、阿根廷前鋒阿古路當年效力逾十年，上陣275場錄得12次帽子戲法的英超紀錄，只差4次。排第2的名宿是舒利亞(11次)，第3位是科拿(9次)。

大讚夏蘭特明白球隊要做的一切

哥帥賽後說：「我無言。我們可以做就是讓他(夏蘭特)踢得更出色，盡量將皮球送入禁區。」哥帥亦暗示「夏蘭特2.0」已出現，指夏蘭特踢法更上層樓，續說：「他入了3球，但沒有失過一球。今天是他其中一場踢得最出色、最全面的比賽。他明白球隊要做的一切，因這小子非常聰明。」曼城在國際賽後，將於本月14日(周六)返主場鬥賓福特。