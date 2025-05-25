英超｜叛將變救星 新特蘭重返英超

19歲的前鋒湯屈臣絕殺入波

一場決定未來不少於2.2億英鎊(約23億港元)收入的巨獎大戰，英冠升班附加賽決賽，見證「黑貓」新特蘭由隊中「叛將」絕殺入波，2比1反勝錫菲聯，相隔8年，重返英超。 湯屈臣來季轉穿「海鷗」戰衣 現年19歲的前鋒湯屈臣(Tom Watson)，4年前才由球隊U18出道，今屆非必然正選；此子對上一次在英冠入球已是去年12月鬥史篤城梅開二度，但上月卻已被英超白禮頓以1,000萬英鎊(1.05億港元)「慧眼」撬走，來季轉穿「海鷗」戰衣。這位英格蘭U18國腳，上圈附加賽兩回合坐足冷板；但在今場決戰卻在73分鐘獲派後備出場，球隊隨即扳平後；再靠這位「金髮金童」戰至95分鐘禁區內一記妙絕入球，令黑貓跟英冠冠、亞軍列斯聯及般尼，來季可重返英超。

黑貓主帥列比斯(Le Bris)賽後表示：「對他是艱難的決定，但我們清楚知道他仍是新特蘭球員。大軍亦接受他的決定，知道他是可以幫到手的好球員；雖然不知道何時會出現，但他的機會在今場出現。」湯美屈臣則表示他過去數星期，夢想這刻會出現，並說：「我高興這美好的結局，這隻怪獸(新特蘭)終回到它所屬於的地方。」

人氣新星祖比比寧咸助升班 新特蘭的舊「校友」包括英格蘭一號門將比克福特(Pickford)及前利物浦隊長佐敦軒達臣(Jordan Henderson)，今場亦親自見證黑貓歷史一刻；而跟屈臣一樣來自球會青訓體系的隊中主力、中場丹尼爾尼爾(Daniel Neil)、基斯杜化列治(Christopher Rigg)，以及人氣新星祖比比寧咸(Jobe Bellingham)，將仍會是黑貓來季爭功的主力成員。

至於錫菲聯仍未擺脫過去一百年來，在溫布萊不勝的魔咒，主帥韋達(Wilder)表示大軍需要一段時間平復。