英超｜史達寧加盟車路士　飛洛杉磯加入季前備戰

英格蘭國腳史達寧（Raheem Sterling），周三(13日)落實加盟另一支英超球會的車路士，據報轉會費達5,000萬英鎊（約4.66億港元）。而英國傳媒指，拿玻里的守將高列巴尼（Kalidou Koulibaly）亦快將與藍戰士達成協議。

與巴塞羅那爭奪拉芬夏比洛尼（Raphinha）失敗，藍戰士還是得到史達寧的加盟，這亦是車路士在新老闆波尼（Todd Boehly）接手後的主要收購。而史達寧亦在公布轉會前乘飛機往美國的洛杉磯與球會匯合，以盡快加入球會的季前備戰。史達寧表示：「我在自己的職業生涯取得很多的成就，不過這裡還有更多可以達成。我真的很期待穿上車路士球衣，並在杜曹（Thomas Tuchel）領導下取得成功。」

史達寧又指:「倫敦是我的家，是我一切開始的地方，這是非常美妙，因為我有機會每星期在史丹福橋於親朋戚友面前比賽，我期待與球迷們見面。」27歲的史達寧已經與車路士簽約5年。

高列巴尼即將加盟

另外，車路士亦正尋找防線的替代，其中拿玻里的高列巴尼，據英國傳媒表示，這位31歲塞內加爾國腳已飛抵倫敦並進行體測，之後將會到洛杉磯匯合球隊。而另一守將，曼城的尼敦阿基（Nathan Ake）亦將會加盟車路士。車路士周末將會在拉斯維加斯與墨西哥球隊阿美利加友賽，之後下周會與美職的夏洛特FC以及與阿仙奴在奧蘭多友賽。