英超︱吞利物浦9蛋　般尼茅夫領隊柏加落鑊

般尼茅夫領隊史葛柏加（Scott Parker）成為英超今季首個被炒的領隊。球隊在上周以0:9作客不敵利物浦，追平英超史上最大分差。然而他亦曾批評球會在轉會市場的無能，令球隊根本沒有一個準備挑戰英超的陣容。

今季回歸英超的般尼茅夫，在聯賽的揭幕戰率先擊敗阿士東維拉取得重要的3分。不過球隊在之後接連面對阿仙奴、曼城及利物浦，分別輸0:3、0:4及0:9，3仗共失16球。其中在上周，以平英超紀錄的0:9不敵利物浦，成為柏加被辭退的關鍵。

球隊連負3支Big 6

然而柏加並非不了解球隊的問題，他曾經指責球隊的年輕陣容是「裝備不足」，難以挑戰英超各支球隊，在不敵利物浦後他亦指球隊沒有跟隨他的要求增強陣容。而他輸的3場亦是面對實力強橫的前6勁旅，不少球迷都對柏加感到不值。

般尼茅夫的老闆Maxim Demin指：「我想對史葛（柏加）以及他的團隊在我們共事的時間所作出的努力表示感謝。在他任期內為我們重返英超，將會是我們歷史中其中一個最成功的賽季。然又為了球隊和球會持續向前，我們需要保持一致才能讓球隊得到持續發展。我們需要展示出彼此的信任及尊重。」般尼茅夫的助教加利奧尼爾（Gary O'Neil）將暫代領隊的職務。

柏加上季從富咸轉投般尼茅夫，為帶領球隊在降落英冠一個球季後重回英超。而般尼茅夫將會在周三(31日)晚作客狼隊。