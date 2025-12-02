熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 大光麵 立法會選舉2025 高市早苗 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
體育
2025-12-02 04:29:59
日報

英超｜周中快車 紐卡素當旺主場拔「刺」

分享：
紐卡素 哈維班尼斯

哈維班尼斯近態佳。

「黑白兵團」紐卡素上仗大炒愛華頓，錄得季內首次英超連捷，信心大升；今晚在英超快車檔期，返回強大主場迎戰暮氣沉沉的熱刺，勢頭既然走兩極，當捧紐卡素主勝。(球賽編號FB0522，12月3日04:15開賽)

 

紐卡素 禾達美迪

禾達美迪

「黑白兵團」季內表現反覆，往往予人主強客弱之感，包括上周中在歐聯1比2敗走法甲馬賽；可幸該隊在上周六聯賽作客在開賽55秒已入波下，最終由兩大德國新兵、中堅馬菲泰奧攻入2球，箭頭禾達美迪又有士哥下，4比1大炒愛華頓，繼主場打敗曼城後錄得季內聯賽首次連捷。原本副選的門將藍斯達爾、中場路易斯邁利及翼鋒安東尼艾蘭加難得受重用，表現對辦，大軍人腳充裕。

如今相隔三天又要出戰周中英超快車，紐卡素可以輪換主力中場辛度東拿利、翼鋒積及梅菲及安東尼哥頓升正出場，體力相對佔優；加上主場各項賽事累計6連勝兼場場最少入2球，期間只失2球，賽績硬淨，遇上正在低谷的熱刺，今場可乘勝追擊。

adblk5
熱刺 李察利臣

李察利臣

相反熱刺上仗聯賽主場1比2不敵富咸，各項賽事3連敗共失11球，期間接連在倫敦打吡落敗，打擊甚大，今夏上任的主帥法蘭克正承受巨壓。阿根廷中堅兼隊長基斯甸羅美路波監期滿，今場復出；但球隊主力防中祖奧包連夏表現下滑，成球隊攻守失衡主因，今夜要終止球隊近3次對賽紐卡素全敗魔咒，不是易事。

相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊 - 賽前分析

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 