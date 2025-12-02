英超｜周中快車 紐卡素當旺主場拔「刺」

「黑白兵團」季內表現反覆，往往予人主強客弱之感，包括上周中在歐聯1比2敗走法甲馬賽；可幸該隊在上周六聯賽作客在開賽55秒已入波下，最終由兩大德國新兵、中堅馬菲泰奧攻入2球，箭頭禾達美迪又有士哥下，4比1大炒愛華頓，繼主場打敗曼城後錄得季內聯賽首次連捷。原本副選的門將藍斯達爾、中場路易斯邁利及翼鋒安東尼艾蘭加難得受重用，表現對辦，大軍人腳充裕。

如今相隔三天又要出戰周中英超快車，紐卡素可以輪換主力中場辛度東拿利、翼鋒積及梅菲及安東尼哥頓升正出場，體力相對佔優；加上主場各項賽事累計6連勝兼場場最少入2球，期間只失2球，賽績硬淨，遇上正在低谷的熱刺，今場可乘勝追擊。