英超｜周末好戲連場 車路士非一「般」火力早捧

國際賽期後的英超，周六將會重燃戰火，打頭陣英超早場由護級分子般尼，主場迎戰車路士。般尼早前連敗狀態回落，反觀「藍戰士」車路士挾聯賽連勝而臨，再次燃起爭標希望，加上新兵阿歷真度加拿祖開始融入球隊，客勝早捧。(球賽編號FB9892，11月22日20:30開賽)

般尼上仗聯賽2比3不敵韋斯咸，連同之前淨吞阿仙奴兩蛋，踏入11月連輸兩場，目前在聯賽榜排第17位，開始為護級著緊。球隊實力有限，荷蘭前鋒施安菲林明近3場聯賽入3球，但作為球隊單箭頭，把握力仍待提升，中場供應亦嫌不足。中堅杜安薛比與麥斯美艾斯迪維嫌級數有限，今場要頂住車路士強攻，只怕有心無力。