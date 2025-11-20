英超｜周末好戲連場 車路士非一「般」火力早捧

國際賽期後的英超，周六將會重燃戰火，打頭陣英超早場由護級分子般尼，主場迎戰車路士。般尼早前連敗狀態回落，反觀「藍戰士」車路士挾聯賽連勝而臨，再次燃起爭標希望，加上新兵阿歷真度加拿祖開始融入球隊，客勝早捧。(球賽編號FB9892，11月22日20:30開賽)
般尼上仗聯賽2比3不敵韋斯咸，連同之前淨吞阿仙奴兩蛋，踏入11月連輸兩場，目前在聯賽榜排第17位，開始為護級著緊。球隊實力有限，荷蘭前鋒施安菲林明近3場聯賽入3球，但作為球隊單箭頭，把握力仍待提升，中場供應亦嫌不足。中堅杜安薛比與麥斯美艾斯迪維嫌級數有限，今場要頂住車路士強攻，只怕有心無力。
藍戰士上月不敵新特蘭後，主帥馬利斯卡瞬即帶領球隊在聯賽接連打敗熱刺及狼隊、共入4球兼0失球。今季由曼聯加盟的加拿祖上仗交出兩次助攻，終展現其優厚潛力，與柏度尼圖及祖奧柏度在前線逐漸擦出火花。目前車路士11戰入21球，是全聯賽火力第二強的球隊，僅次曼城。
安素費南迪斯叉足電
此外，球隊中場發電機安素費南迪斯，在國際賽期以根治傷患為由，拒絕阿根廷的徵召專心養傷回氣，今場抖夠出戰；主力後衛列斯占士今季傷患情況大幅改善令防線更穩。現時車路士落後榜首阿仙奴6分排第3，將全力爭冠。翻查兩軍對賽往績，雙方近11次交手，車路士累積8勝3和不敗，當中更包括英超客場對賽6連勝，今場穩添3分逼近榜首。
相關連結：香港賽馬會網頁 - 足球資訊 - 賽前分析