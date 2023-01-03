英超｜哈利卡尼成英格蘭吸金王 場外收入達2200萬鎊

據英國傳媒報道，英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）於去年共獲得2,200萬鎊代言費、肖像權及物業投資收入。哈利卡尼雖然於世界盃對法國一戰中射失可以扳平的12碼，但依然無損其巨額場外收入。為他處理Nike、Mars等品牌的贊助合同的經理人公司，於去年取得900萬鎊收入，是歷來最好成績的一年。



這位英格蘭隊長亦與家人一起經營房地產公司，他們投資的物業持有約1,310萬鎊資產，較去年同期上升了430萬鎊，有報道指出卡尼的弟弟亦於去年搬入了一間100萬鎊的豪宅，豪宅內有自己的水療中心、電影院、員工宿舍和電梯，是每個人夢寐以求dream house。



今季熱刺前鋒哈利卡尼為球會於23場比賽攻入14球，亦在世界盃攻入國家隊的53球，追平了朗尼的入球紀錄。