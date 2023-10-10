熱門搜尋:
陳凱港 以巴衝突 曾憲哲 Lolly Talk 江偉 施政報告2023 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 綠色債券 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
體育
2023-10-10 04:30:21
日報

英超｜哥帥無懼藍月爭霸魔咒 夏蘭特：一齊反彈

分享：
哥迪奧拿( 馬天尼利 阿迪達

回來更強！錄得接近5年來首次英超連敗的「藍月」曼城，主帥哥迪奧拿(Pep Guardiola)及王牌射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，敗走酋長球場後異口同聲表示，回來更強，一齊反彈！

國際賽期前的壓軸英超，由上屆冠、亞軍對決，結果主場的阿仙奴憑後備出場的巴西快馬加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)，在86分鐘一記勁射省中對手中堅尼敦艾基入網，助兵工廠錄得自2015年以來，英超首勝藍月。阿仙奴暫時8戰20分，跟熱刺同分，但得失球差不及對方，排第2；至於錄得自2018年以來首次聯賽連敗的藍月，2分落後北倫敦雙雄，躋三甲之末。

連同英聯盃，曼城近4戰3敗，當中全缺停賽防中洛迪卡斯簡迪(Rodri)壓陣；哥帥賽後仍冷靜說：「現在只是10月，大家說今屆不會再出現(史上從未有球隊在英超4連霸)，以我經驗，遙遙長路，回來定會更強，繼續奮戰。」哥帥承認洛迪卡斯簡迪是重要球員，但應要找出解決方法。

夏蘭特 洛迪

至於上屆英超神射手夏蘭特，自加盟藍月後曾錄得3次0射門，其中兩次是今季季前社區盾及今場共兩鬥阿仙奴，近3戰上陣亦入球交白卷。他賽後在個人X留言：「不是我們在進入國際賽前所想要的，但己隊會一齊反彈。」賽後發生小插曲，基爾獲加(Kyle Walker)與前曼城死球教練、之後跟隨阿迪達過檔阿仙奴的祖華(Jover)發生口角，夏蘭特上前「幫拖」；最終要兩隊職球員衝前調停，未有釀成更不愉快事件。

阿迪達實現英超「通殺」

首次在英超領軍打敗師傅哥迪奧拿，累計對過24支英超隊終於全部贏過；兵工廠主帥阿迪達(Mikkel Arteta)說：「太美妙的感覺，經過多年，終於打敗我認為世上最佳球隊；我們早知道比賽中要捱苦，但同時會以決心、渴求及自信戰勝他們，實在高興。」達Sir指不用踢國際賽的球員將可休息數天，以準備回來在英超鬥車路士；而今戰因傷未有出場的英格蘭翼鋒布卡約沙卡(Bukayo Saka)，將不會代表國家隊在今個賽期上陣。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受