英超｜哥帥無懼藍月爭霸魔咒 夏蘭特：一齊反彈

回來更強！錄得接近5年來首次英超連敗的「藍月」曼城，主帥哥迪奧拿(Pep Guardiola)及王牌射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，敗走酋長球場後異口同聲表示，回來更強，一齊反彈！
國際賽期前的壓軸英超，由上屆冠、亞軍對決，結果主場的阿仙奴憑後備出場的巴西快馬加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)，在86分鐘一記勁射省中對手中堅尼敦艾基入網，助兵工廠錄得自2015年以來，英超首勝藍月。阿仙奴暫時8戰20分，跟熱刺同分，但得失球差不及對方，排第2；至於錄得自2018年以來首次聯賽連敗的藍月，2分落後北倫敦雙雄，躋三甲之末。
連同英聯盃，曼城近4戰3敗，當中全缺停賽防中洛迪卡斯簡迪(Rodri)壓陣；哥帥賽後仍冷靜說：「現在只是10月，大家說今屆不會再出現(史上從未有球隊在英超4連霸)，以我經驗，遙遙長路，回來定會更強，繼續奮戰。」哥帥承認洛迪卡斯簡迪是重要球員，但應要找出解決方法。
至於上屆英超神射手夏蘭特，自加盟藍月後曾錄得3次0射門，其中兩次是今季季前社區盾及今場共兩鬥阿仙奴，近3戰上陣亦入球交白卷。他賽後在個人X留言：「不是我們在進入國際賽前所想要的，但己隊會一齊反彈。」賽後發生小插曲，基爾獲加(Kyle Walker)與前曼城死球教練、之後跟隨阿迪達過檔阿仙奴的祖華(Jover)發生口角，夏蘭特上前「幫拖」；最終要兩隊職球員衝前調停，未有釀成更不愉快事件。
阿迪達實現英超「通殺」
首次在英超領軍打敗師傅哥迪奧拿，累計對過24支英超隊終於全部贏過；兵工廠主帥阿迪達(Mikkel Arteta)說：「太美妙的感覺，經過多年，終於打敗我認為世上最佳球隊；我們早知道比賽中要捱苦，但同時會以決心、渴求及自信戰勝他們，實在高興。」達Sir指不用踢國際賽的球員將可休息數天，以準備回來在英超鬥車路士；而今戰因傷未有出場的英格蘭翼鋒布卡約沙卡(Bukayo Saka)，將不會代表國家隊在今個賽期上陣。