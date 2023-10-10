英超｜哥帥無懼藍月爭霸魔咒 夏蘭特：一齊反彈

回來更強！錄得接近5年來首次英超連敗的「藍月」曼城，主帥哥迪奧拿(Pep Guardiola)及王牌射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，敗走酋長球場後異口同聲表示，回來更強，一齊反彈！

國際賽期前的壓軸英超，由上屆冠、亞軍對決，結果主場的阿仙奴憑後備出場的巴西快馬加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)，在86分鐘一記勁射省中對手中堅尼敦艾基入網，助兵工廠錄得自2015年以來，英超首勝藍月。阿仙奴暫時8戰20分，跟熱刺同分，但得失球差不及對方，排第2；至於錄得自2018年以來首次聯賽連敗的藍月，2分落後北倫敦雙雄，躋三甲之末。

連同英聯盃，曼城近4戰3敗，當中全缺停賽防中洛迪卡斯簡迪(Rodri)壓陣；哥帥賽後仍冷靜說：「現在只是10月，大家說今屆不會再出現(史上從未有球隊在英超4連霸)，以我經驗，遙遙長路，回來定會更強，繼續奮戰。」哥帥承認洛迪卡斯簡迪是重要球員，但應要找出解決方法。