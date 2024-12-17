英超｜哥帥自責：我不夠好 曼市打吡先勝後敗

曼市變天？近年在曼徹斯特，甚至英超呼風喚雨的「藍月」曼城，剛戰曼市打吡尾段防守接連犯錯，最終主場1比2不敵「紅魔」曼聯，錄得近11戰的第8敗，低處未算低。「藍月」主帥哥迪奧拿賽後自責，相當沮喪。 今場戰況大部分時間陷入膠著，藍月先憑守將加華度爾頭槌先開紀錄；而紅魔隊長般奴費南迪斯下半場單刀射斜無法追和。眼看藍月反彈在望，馬菲奧斯紐尼斯尾段接連犯錯，令球隊先輸12碼被追平；再被今仗表現出色的曼聯快馬阿密特迪亞路突破防線絕殺。紅魔新帥艾摩廉繼上月仍帶領士砵亭，在歐聯大炒曼城後，再贏哥帥一仗；亦是後費格遜年代，逾十年以來首位出戰曼市打吡戰即贏波的紅魔主帥。

曼城9分落後利物浦兼多踢一場 曼城在各路戰績全面崩潰，近11戰只錄得1勝2和8敗，聯賽已落後榜首利物浦9分及多賽一場。全場目無表情，就算球隊領先仍憂心忡忡的哥帥賽後說：「今場我們要贏，我是波士，我是領隊，但我不夠好。我要尋找解決方法，但暫時沒有，這是現實。」 這位已在曼城領軍第9個年頭、並在上月續約兩季的名帥續說：「一間大球會11場輸8場，一定出現了問題。」當被問及他是否失去能量及魔法，哥帥說：「我以前贏波，也不會說自己是魔術師。」中場貝拿度施華指球隊尾段表現如一支15歲以下青年軍。

艾摩廉立威：大軍可放棄任何人 那邊廂的哥帥失去法力，這邊的艾摩廉賽前刪走拉舒福特及阿歷真度加拿祖於大軍名單，卻變出彩虹，全力要將曼市由「藍」轉回「紅」。艾摩廉強調這次決定不是紀律行動，並說：「下周，下一場，新生活。當我們需要作出很多轉變，在我任期之初，每一件事皆重要。他們需要為自己的位置奮戰，今天已證明我們的大軍可以放棄任何人，並團結一起贏波。」 曼城下場比賽是周六英超早場作客阿士東維拉，而曼聯則在本周四晚於英聯盃8強作客熱刺。