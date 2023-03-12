英超｜哥帥讚夏蘭特：從不因失機感憂心及沮喪

「藍月」曼城剛在英超苦戰下，靠「入球機器」艾寧夏蘭特「補鑊」成功，主射12碼中鵲，以1比0險勝水晶宮，繼續向榜首阿仙奴施壓，主帥哥迪奧拿賽後點名大讚這位已在英超攻入28球的挪威射手，心理質素冇得頂。
夏蘭特上半場曾接應隊友傳中球，近門施射高出，錯失大好入波機會；之後菲爾科頓罰球及後備出場的祖利安華利斯，亦未能破關，可幸球隊在77分鐘隊長根度簡博得12碼，由頂住巨壓的夏蘭特操刀得手，個人繼首循環攻入水晶宮3球，今場又有進帳，保住藍月力圖後上封王的氣勢。
哥帥：夏蘭特正向面對壓力
哥帥賽後笑說：「他(夏蘭特)想每場入5球。他上半場浪費幾個機會，再去主踢那個12碼其實變得困難；但此子永遠能挺身而出，樂在其中，從不因失機感憂心及沮喪，永遠正面去看，心想下個機會便會把握得到。他正向面對壓力，推動自己走向最佳。」
車路士熱刺贏波 樸達干地減壓
夏蘭特入波冇壓力，但另一邊廂兩支傳統Big Six車路士及熱刺分別贏波，令主帥壓力紓緩不少。車路士3比1揚威李斯特城後，連同歐聯錄得3連勝，仍排第10位，主帥樸達說：「在這水平比賽取得3勝是非常值得高興，希望在國際賽休戰前打敗愛華頓。」
至於先後在英足盃及歐聯出局的熱刺，主場3比1輕取諾定咸森林，終止3場不勝劣績，穩守聯賽第4位。領隊干地談及近期跟隊內巴西鋒將李察利臣的風波說：「我一直努力為正選11人作出最佳決定，今天我揀他(李察利臣)正選，古路施夫施基先休息。人們不明白輪換的重要性，而且有好球員在後備席可改變戰局。」