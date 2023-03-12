英超｜哥帥讚夏蘭特：從不因失機感憂心及沮喪

「藍月」曼城剛在英超苦戰下，靠「入球機器」艾寧夏蘭特「補鑊」成功，主射12碼中鵲，以1比0險勝水晶宮，繼續向榜首阿仙奴施壓，主帥哥迪奧拿賽後點名大讚這位已在英超攻入28球的挪威射手，心理質素冇得頂。

夏蘭特上半場曾接應隊友傳中球，近門施射高出，錯失大好入波機會；之後菲爾科頓罰球及後備出場的祖利安華利斯，亦未能破關，可幸球隊在77分鐘隊長根度簡博得12碼，由頂住巨壓的夏蘭特操刀得手，個人繼首循環攻入水晶宮3球，今場又有進帳，保住藍月力圖後上封王的氣勢。