英超｜哥帥：再贏發球局即可贏得溫布頓

衛冕英超冠軍、兼力圖創「英超4連霸」紀錄的曼城，剛在尾二一輪關鍵大戰作客熱刺，憑射手夏蘭特於下半場連入兩球淨勝2比0 ，以兩分力壓阿仙奴重登榜首，只要在煞科戰主場擊敗韋斯咸便可登頂！

曼城領隊哥迪奧拿賽後稱：「我們得到最後一仗掌控(爭標)主導權的機會，網球員常說『再贏發球局即可贏得溫布頓』("the serve to win Wimbledon" )，那是最艱難的一局。我們休息一天，兩天準備，然後全力以赴。」對於入替被撞傷的艾達臣摩拉斯把關的史提芬奧迪加，在球隊領先1球時接連救出險球，哥帥亦十分讚賞：「從他來投就是如此，我們看到門將的水平，他作出難以置信的救球。」