英超｜哥帥：再贏發球局即可贏得溫布頓

衛冕英超冠軍、兼力圖創「英超4連霸」紀錄的曼城，剛在尾二一輪關鍵大戰作客熱刺，憑射手夏蘭特於下半場連入兩球淨勝2比0 ，以兩分力壓阿仙奴重登榜首，只要在煞科戰主場擊敗韋斯咸便可登頂！
曼城領隊哥迪奧拿賽後稱：「我們得到最後一仗掌控(爭標)主導權的機會，網球員常說『再贏發球局即可贏得溫布頓』("the serve to win Wimbledon" )，那是最艱難的一局。我們休息一天，兩天準備，然後全力以赴。」對於入替被撞傷的艾達臣摩拉斯把關的史提芬奧迪加，在球隊領先1球時接連救出險球，哥帥亦十分讚賞：「從他來投就是如此，我們看到門將的水平，他作出難以置信的救球。」
全失3分的熱刺，直接讓阿士東維拉鎖定英超第4名及歐聯參賽資格。熱刺為求取勝，今仗開賽踢得主動，但雙方埋門不多，雖各有入球機會但未能把握，半場賽和0比0。藍月亮換邊後6分鐘，一次半場反搶展開反擊，由迪布尼右路地波傳中，夏蘭特門前撞入打開紀錄。熱刺之後加強攻力，後備出場的古路施夫斯基窄角度施射，被後備門將奧迪加封位救出，其後孫興民一次單刀亦未能射破奧迪加。至補時階段，夏蘭特操刀12碼得手，梅開二道兼鎖定2比0勝局。曼城賽後以88分升上榜首，只要煞科戰取勝即可達成英超4連霸偉業；但若曼城和波而阿仙奴同日擊敗愛華頓，最終各得89分的話，阿仙奴將憑較佳得失球奪標！