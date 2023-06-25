英超｜坦克準備開操「地獄周」谷紅魔體能 一大將已復操

「紅魔眾將，準備好未？」雖然漫長的歐洲球季像是結束不久，但上季上任即為曼聯重奪歐聯席位的主帥「坦克」滕哈格，為求令該會再上層樓，已下令卡寧頓訓練場地的各單位要準備妥當，以在下月初開操時作「SAS」(特種部隊)方式的辣操，招咪一眾紅魔。

雖然曼聯今夏暫未達成重磅收購，包括據報三度出價被拒的車路士的英格蘭中場國腳美臣蒙特、轉會受阻的熱刺射手哈利卡尼；但主帥滕哈格為球隊訂下更高的目標，並認為體能不足，不可成為這支應屆英超季軍的失敗藉口。根據英國《太陽報》報道，卡寧頓訓練場的職員已收到主帥指引，部份未有出席之前國際賽的球員，將於7月3日歸隊報到，並隨即接受一系列測試，及應付像「SAS」的「地獄周」特訓，包括有4天「一周兩課」，以增強球員的耐力。該隊上屆頭兩場英超先後受挫白禮頓及賓福特