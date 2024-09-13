英超｜「坦克」善作客贏升班馬 曼聯有力攻陷「修頓」

加拿祖

國際賽前聯賽連敗的曼聯，在重開的新一輪英超打頭陣，明晚早場南下作客修咸頓；慶幸各參加國際賽的「紅魔」國腳平安歸隊，加上又有強援登場，有望延續主帥滕哈格領軍兩季以來，6戰作客全勝升班馬的卓越往績，簡單博客勝(球賽編號FB0244，9月14日19:30開賽)。 曼聯上仗聯賽「雙紅會」吞利物浦3蛋，奧脫福威力蕩然無存，善辯的主帥「坦克」賽後指自己不是「哈利波特」，不懂魔法；當然球隊季初出場陣容不斷變動，默契有待磨合，連負白禮頓及利物浦，或仍可找藉口，但今場只是作客開季聯賽3連敗的升班馬修咸頓，以紅魔的質素，務必要贏博反彈。

主帥「坦克」原來對上兩季領軍聯賽作客鬥升班馬，6戰全勝，包括上屆1比0贏般尼、2比1勝錫菲聯及2比1勝盧頓。另外不少國腳如英格蘭中場新星高比文奴、老大哥中堅哈利馬古尼，阿根廷快翼阿歷真度加拿祖，以及新荷蘭箭頭約舒亞舒克斯，全在上仗國際賽坐冷板，未有出場；就算匆匆回歸英超踢早場，體力應不成問題。 紅魔中場料增強 再者，重金從巴黎聖日耳門簽下的烏拉圭中場悍將烏加迪，可夥拍高比文奴加強攔截，代替成「箭靶」的巴西防中卡斯米路；在荷蘭國家隊負評如潮的中堅馬菲斯迪歷特，又可先退回後備席，由哈利馬古尼頂上，人腳充裕兼今場遇弱，已屆反彈良機。

藍斯達爾

上屆3支升班馬今季即回降英冠，修咸頓只花了一季時間已能重返英超，年輕功勳領隊羅素馬田居功至偉。球隊亦相當闊綽，今夏花逾億英鎊擴軍，包括貴價守將哈活比里斯、中場菅原由勢、費恩唐尼斯、前鋒甘馬倫阿奇及比尼頓，全部在季初即受領隊重用，但新軍卻談不有良好默契。 甚至從阿仙奴簽下的英格蘭門將藍斯達爾，剛簽下即在上仗擔正失3球，球隊1比3敗走賓福特，開季3戰聯賽全敗；今場硬撼志切反彈交代的紅魔，修咸頓凶多吉少。