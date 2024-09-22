英超｜坦帥點出曼聯關鍵弱點 紅魔僅和水晶宮 5輪得7分

曼聯未能延續早前英聯盃大炒對手的氣勢，剛戰英超以阿根廷翼鋒阿真度加拿祖(Garnacho)為首鋒將，全部忘帶射門鞋，幸對方英軍新星伊比爾治伊斯(Eze)亦錯失入球良機；結果經紅魔只能跟主場水晶宮的互交白卷，開季5戰聯賽只嘗兩勝。賽後紅魔領隊滕哈格(ten Hag)及「和波功臣」門將奧拿拿(Onana)，對今場戰果不滿意，「坦帥」更點出曼聯弱點：「關鍵在禁區內的把握力」 曼聯忘帶射門鞋 紅魔乘之前大捷氣勢，今場上半場佔盡優勢，錄得9次攻門，其中左翼加拿祖半單刀不入後；再度於左邊第一時間撞射中楣後，般奴費南迪斯(B. Fernandes)補射再中楣。加拿祖下半場再在左邊勁射被對手「倒戈」門將甸軒達臣(Dean Hendreson)救出。主隊水晶宮易邊變陣後搶回不少攻勢，但新兵前鋒尼基迪亞(Nketiah)中路突破射門；加上伊斯美拿沙亞(Ismaila Sarr)衝前補射，被奧拿拿連環救出，0比0終場。

滕哈格繼續咀硬「應該贏」 紅魔主帥滕哈格賽後不滿說：「無法贏波，我不會滿意。我們應勝，尤其上半場『食住』對手；下半場形勢平均些，但上半場應該贏一、兩球。己隊踢得非常出色，只是在禁區內的把握力，往往是勝負關鍵。」坦克Sir並認為球隊賽前在防守下了很多功夫，才保住不失球。 至於尾段救對手連環攻門的奧拿拿亦失望說：「我覺得(神救)不是那麼重要，因為我們未能取勝。我們是一間大球會，有野心去爭取勝利；但今場一眾隊友的付出，令我感到高興。我們表現勝過對手，但今天兩度中楣，希望將來比賽入球滾滾。」