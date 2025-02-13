富安健洋早在2023年3月進行過一次膝部手術，並於2023/24賽季初復出，但過去六個月內多次出現膝部傷患復發，令球會擔心他可能需要再次接受手術。

據《每日郵報》記者 Sami Mokbel 報道，阿仙奴後衛富安健洋可能再次因傷長期缺陣，球會正評估讓他接受第二次膝部手術的可能性。

考慮到這名後衛上一次膝部手術讓他缺陣三個月，若現在再度進行手術，基本上將提前結束今個賽季。

富安健洋本賽季僅上陣6分鐘，他從膝傷中復原後，在對修咸頓後備登場中再度受傷，導致再次缺陣。

沙卡馬天尼利隨隊杜拜訓練

這名日本國腳是阿仙奴陣中僅有的兩名沒有隨隊前往杜拜進行冬訓的一隊球員，另一位則是同樣養傷中的前鋒加比爾捷西斯。阿仙奴其他的傷兵，如布卡約沙卡（Bukayo Saka）、馬天尼利和賓韋特，皆有隨隊前往杜拜訓練。

富安健洋的缺陣影響領隊阿迪達的部署，因為他能勝任左閘、右閘及中堅位置。不過，以目前情況而言，球隊並不會寄望他能夠短期內復出。