英超｜夏蘭特歸位 曼城襲阿仙奴搶榜首

艾寧夏蘭特無恙，藍月強攻搶榜首！高踞英超射手榜榜首的夏蘭特，剛戰半場傷出，慶幸翌日已復操，準備在今晚香港時間深夜帶領「藍月」曼城，南下作客強襲「一哥」阿仙奴(16/02 03:30)，搶3分上榜首。

今場遲來的英超首循環大戰，原定去年10月19日舉行，但因遷就改期的阿仙奴歐霸分組賽，令歐洲足協今次亦特准今場比賽，跟歐聯16強淘汰賽同晚進行。榜首「兵工廠」阿仙奴，近2戰失5分；相反曼城剛戰主場3比1輕取阿士東維拉後，只要今夜凱旋，即可憑較佳得失球差，壓倒同分少賽1場的阿仙奴，再嘗榜首滋味。

曼城今場被看高一線，雖然夏蘭特近3場擔正全食白果，更於上仗疑大腿受傷半場換走，但此子今屆英超已瘋入25球，在藍月前線極為重要，比賽翌日已恢復訓練，今仗可續由他配合基亞利殊及馬列斯，以近期將態最佳的三叉戟攻堅，奇雲迪布尼、根度簡均能後上策應，藍月攻力依然強勁。

根度簡賽前說：「這可能是己隊近年最大的硬仗，但我們已準備就緒，作客倫敦全力爭3分。我們要面對本屆國內暫時最強對手，但對他們亦很熟悉，期待在高水平大戰出場。」曼城對賽往績佔盡優勢，不論計近6次作客酋長球場及計近6次對賽，皆錄得全勝的無敵數據。