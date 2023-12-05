英超｜夏蘭特爆粗 鬧球證「吹」毀曼城

衛冕英超曼城在主場與熱刺激鬥打和3比3後，錄得自2017年以來最差的聯賽3場不勝走勢。今場賽事焦點在補時階段，曼城前鋒艾寧夏蘭特傳出致命直線，形成關鍵單刀；卻在球證賀柏(Simon Hooper)示意繼續比賽後，離奇吹停，令「藍月」錯失絕殺機會。賽後，憤怒不已的夏蘭特在社交平台爆粗留言，主帥哥迪奧拿則拒絕批評球證。 曼城與熱刺合演一場快上快落的對攻大戰，開賽初段，孫興民1入球1烏龍讓雙方暫和1比1。之後曼城有菲爾科頓及基亞利殊先後入波再兩度領先；但盧斯素與古路施夫斯基兩度扳平，踢成3比3。

球證先示意得益 再吹停單刀 戰至補時階段，曼城一次快速反擊，夏蘭特在中圈附近接應傳球轉身被踢跌，但迅即起身傳出過頭波；讓隊友基亞利殊接應成單刀之勢，球證在夏蘭特傳球前曾示意給予「得益條例」讓比賽繼續，但在基亞利殊勢成單刀之際，卻吹停比賽，並給予熱刺守將艾馬遜黃牌。 當時「憤怒鳥」的夏蘭特領下一面黃牌，賽後在社交平台發文簡單寫上「Wtf」(What the fxxx)，雖然隨即刪掉，但或會面臨英超賽會處分。主帥哥迪奧拿賽後被問及該問題球時說：「下一題！我不會作出像阿迪達一樣回應。」哥帥暗示不想因鬧球證被罰，之後再補充：「當你回看片段，球證是在示意比賽繼續，於傳球之後再叫停，我不明白這舉動。足球有時就是這樣，你不會總得到你應得的，恭喜熱刺，繼續向前吧！」