英超｜夏蘭特狂勇入球不停 藍月贏波有「素」

由「入球機器」艾寧夏蘭特(Erling Haaland)大勇領軍下，「藍月」曼城再度成為重量級爭標分子。該隊在本輪英超周六深夜場作客鬥傷兵滿營的紐卡素，若能贏波將會進一步逼近榜首阿仙奴，國際賽前氣勢如虹、入球本錢雄厚的藍月，今場勝望壓一，客勝可熱捧。(球賽編號FB9891，11月23日01:30開賽)

曼城上仗聯賽排「4-1-4-1」陣式，大勇箭頭艾寧夏蘭特掛帥，謝利美杜古(Jeremy Doku)及貝拿度施華(Bernardo Silva)側擊，卓基(Cherki)及菲爾科頓(Phil Foden)在中路攻堅。中前場正選陣容一看已遠比早前完整得多，結果球隊技術性3比0擊倒利物浦，艾寧夏蘭特雖射失12碼，但之後仍先開紀錄，並攻入今屆英超第14球；藍月快馬謝利美杜更搶鏡，同場下半場射入一記世界波「埋齋」，二人在國際賽期間為所屬國家繼續入球兼取小組首名直接出線世盃決賽周，有望再將旺氣帶回藍月。