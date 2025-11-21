英超｜夏蘭特狂勇入球不停 藍月贏波有「素」

由「入球機器」艾寧夏蘭特(Erling Haaland)大勇領軍下，「藍月」曼城再度成為重量級爭標分子。該隊在本輪英超周六深夜場作客鬥傷兵滿營的紐卡素，若能贏波將會進一步逼近榜首阿仙奴，國際賽前氣勢如虹、入球本錢雄厚的藍月，今場勝望壓一，客勝可熱捧。(球賽編號FB9891，11月23日01:30開賽)
曼城上仗聯賽排「4-1-4-1」陣式，大勇箭頭艾寧夏蘭特掛帥，謝利美杜古(Jeremy Doku)及貝拿度施華(Bernardo Silva)側擊，卓基(Cherki)及菲爾科頓(Phil Foden)在中路攻堅。中前場正選陣容一看已遠比早前完整得多，結果球隊技術性3比0擊倒利物浦，艾寧夏蘭特雖射失12碼，但之後仍先開紀錄，並攻入今屆英超第14球；藍月快馬謝利美杜更搶鏡，同場下半場射入一記世界波「埋齋」，二人在國際賽期間為所屬國家繼續入球兼取小組首名直接出線世盃決賽周，有望再將旺氣帶回藍月。
曼城對賽優勢大
藍月各項賽事計已4連勝，球隊未來8場英超的對手，不是排名中下游就是升班馬，賽程大利，加上歷來在英超跟紐卡素交手錄得28勝6和1負的壓倒性優勢；適逢現時在榜首只有4分優勢的阿仙奴，周日要在北倫敦打吡惡戰熱刺，早一天比賽的藍月，必有爭勝決心，將前列球隊的優勢進一步收窄。
紐卡素內憂外患
「黑白兵團」紐卡素雖然今夏簽得的新兵箭頭禾達美迪(Woltemade)作用甚大，但要兼顧歐聯加上傷兵滿營，表現相當反覆。球隊上仗聯賽1比3反負賓福特，聯賽連敗兼同樣在領先下輸波，更有主力中堅丹般恩(Dan Burn)被逐及門將尼克普比(Nick Pope)傷出，損兵折將，目前聯賽排第14位，成績未合期望。
球隊雖然一向主場戰力不俗，但季初遇強即屈，聯賽主場曾不敵利物浦及阿仙奴，歐聯受挫巴塞隆拿；加上尼克普比、中場祖連頓(Joelinton)及翼鋒安東尼哥頓(Anthony Gordon)幾位主力上陣成疑，今場遇上大勇的曼城，只怕防線難擋，入不敷支。
