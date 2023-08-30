英超｜夏蘭特獲選上季球員先生　曼城阿仙奴佔最佳陣容9席

英格蘭職業球員協會，在周二（29日）公布上季的球員獎項。其中曼城的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）當選成為去季的球員先生獎，而青年球員的獎項，就由阿仙奴的布卡約沙卡（Bukayo Saka）獲得，而去屆的最佳陣容中，有9人分別來自曼城及阿仙奴。
去季為曼城攻入52球的夏蘭特，成為繼前曼聯射手雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）後，另一位首季加盟英超就獲獎的非英國球員。夏蘭特就表示：「能獲得這崇高殊榮的獎項，是我的光榮。能獲得競爭對手的認同是很不得了的感覺，我感謝投我票的每一位。同樣獲提名的還有夏蘭特隊友的奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）及史東斯（John Stones），還有阿仙奴的布卡約沙卡及馬田奧迪加特（Martin Odegaard），以及熱刺的哈利卡尼（Harry Kane）。
在年度的最佳陣容方面，曼城除了夏蘭特、迪布尼及史東斯外，還有洛迪卡斯簡迪（Rodri）及魯賓戴亞斯（Ruben Dias）。至於英超亞軍的阿仙奴亦有4名球員入選，包括最佳青年球員的沙卡，還有中場奧迪加特、威廉沙列巴（William Saliba）以及門將的蘭斯達爾（Aaron Ramsdale），其餘的兩名入選球員，分別是紐卡素的捷比亞（Kieran Trippier）以及熱刺哈利卡尼。
戴莉當選球員小姐
女子方面，球員小姐的獎項就落在阿士東維拉女子隊的射手，戴莉（Rachel Daly）身上，而車路士的蘿倫占士（Lauren James）就獲女子青年球員獎。