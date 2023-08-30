英超｜夏蘭特獲選上季球員先生　曼城阿仙奴佔最佳陣容9席

英格蘭職業球員協會，在周二（29日）公布上季的球員獎項。其中曼城的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）當選成為去季的球員先生獎，而青年球員的獎項，就由阿仙奴的布卡約沙卡（Bukayo Saka）獲得，而去屆的最佳陣容中，有9人分別來自曼城及阿仙奴。

去季為曼城攻入52球的夏蘭特，成為繼前曼聯射手雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）後，另一位首季加盟英超就獲獎的非英國球員。夏蘭特就表示：「能獲得這崇高殊榮的獎項，是我的光榮。能獲得競爭對手的認同是很不得了的感覺，我感謝投我票的每一位。同樣獲提名的還有夏蘭特隊友的奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）及史東斯（John Stones），還有阿仙奴的布卡約沙卡及馬田奧迪加特（Martin Odegaard），以及熱刺的哈利卡尼（Harry Kane）。