英超｜夏蘭特破阿古路入球紀錄 哥帥：力爭英超錦標

近期連場作客失利的曼城，憑艾寧夏蘭特打破名宿阿古路的入球紀錄，加上復任正選的菲爾科頓勇冠全場，以4比1輕取般尼茅夫，繼續力逼榜首阿仙奴。主帥哥迪奧拿賽後喜不自勝，誓要全力爭取今屆英超錦標。
今場已是「藍月」曼城連續第4場作客，對上2戰先後在英超及歐聯，被對手逼和1比1。哥帥剛戰鬥RB萊比錫更全場不作換人調動，受到外界質疑；今仗南下般尼茅夫變陣出擊，讓前鋒祖利安艾華利斯及菲爾科頓升任正選，結果二人上半場各入一球，加上新「入球機器」艾寧夏蘭特獲科頓輸送亦有進帳，並以27球打破名宿阿古路2014/15年度保持的單季曼城英超入球紀錄(26球)，輕鬆錄得大捷。
哥帥：能重回勝軌是重要
曼城暫以2分之差、多賽1場，落後同晚1比0勝李斯特城的榜首阿仙奴，哥帥說：「能重回勝軌是重要，但我最高興是每天所見到的。更衣室的氣氛非常好，在操練場上各人互相幫助。我們本月踢了很多作客比賽，每3天踢一場，承受巨大壓力及付出不少體力；但今仗所見到的是球隊仍有爭勝欲望，我們會力爭今屆英超錦標，此點我沒有任何懷疑。」
哥帥：能重回勝軌是重要
曼城暫以2分之差、多賽1場，落後同晚1比0勝李斯特城的榜首阿仙奴，哥帥說：「能重回勝軌是重要，但我最高興是每天所見到的。更衣室的氣氛非常好，在操練場上各人互相幫助。我們本月踢了很多作客比賽，每3天踢一場，承受巨大壓力及付出不少體力；但今仗所見到的是球隊仍有爭勝欲望，我們會力爭今屆英超錦標，此點我沒有任何懷疑。」
預告科頓足總盃16強擔正鬥布里斯托城
馬不停蹄的曼城，明晚又要在英足盃16強作客英冠布里斯托城，哥帥在鬥「般茅」的賽前記招，已大讚22歲的菲爾科頓是一顆「鑽石」，今仗賽後仍對這位全場最佳球員讚不絕口：「大家不要忘記他只是一位小伙子，並經歷過一些傷患，足踝感到不適，有時未必如往常踢得出色，但經過今場入波後，他在周二的比賽又會有機會了。比賽很多，每個人要挺身而出，我們慶幸在2月份仍有3項比賽要爭逐，大戰將會連場，我們每場都會以最好的方法爭勝。」
這亦是曼城史上第200場英超作客勝利，哥帥更指今場大捷發掘到更多的夏蘭特，而同場由右閘推前踢防守中場的新人歷高路易斯說：「接連失利後最佳回應是贏波，可惜未能保持不失完場，但我們已傳遞出一個訊息。」