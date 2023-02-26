英超｜夏蘭特破阿古路入球紀錄 哥帥：力爭英超錦標

近期連場作客失利的曼城，憑艾寧夏蘭特打破名宿阿古路的入球紀錄，加上復任正選的菲爾科頓勇冠全場，以4比1輕取般尼茅夫，繼續力逼榜首阿仙奴。主帥哥迪奧拿賽後喜不自勝，誓要全力爭取今屆英超錦標。

今場已是「藍月」曼城連續第4場作客，對上2戰先後在英超及歐聯，被對手逼和1比1。哥帥剛戰鬥RB萊比錫更全場不作換人調動，受到外界質疑；今仗南下般尼茅夫變陣出擊，讓前鋒祖利安艾華利斯及菲爾科頓升任正選，結果二人上半場各入一球，加上新「入球機器」艾寧夏蘭特獲科頓輸送亦有進帳，並以27球打破名宿阿古路2014/15年度保持的單季曼城英超入球紀錄(26球)，輕鬆錄得大捷。

哥帥：能重回勝軌是重要

曼城暫以2分之差、多賽1場，落後同晚1比0勝李斯特城的榜首阿仙奴，哥帥說：「能重回勝軌是重要，但我最高興是每天所見到的。更衣室的氣氛非常好，在操練場上各人互相幫助。我們本月踢了很多作客比賽，每3天踢一場，承受巨大壓力及付出不少體力；但今仗所見到的是球隊仍有爭勝欲望，我們會力爭今屆英超錦標，此點我沒有任何懷疑。」