英超｜夏蘭特起孖！曼城作客三球輕取般尼

開賽僅4分鐘，藍月亮便有個好開始，隊長奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）傳入禁區，洛迪卡斯簡迪頭槌二傳，夏蘭特第一腳觸球便開紀錄，延續上季瘋狂入球的強勢。可惜，剛傷癒的迪布尼在22分鐘再受傷，由哥華傑治入替。36分鐘，夏蘭特接應艾華利斯的助攻，妙射遠柱破網，藍月半場以2:0領先般尼。曼城易邊後繼續主宰戰局，75分鐘，般尼再次未能夠好好防守死球，洛迪在門前射入，拉開比數。般尼在補時4分鐘有沙路利粗野攔截卡爾獲加，直接領紅牌，藍月在開季第一場便大炒般尼3:0，以勝利展開衛冕路。

迪布尼一傷再傷 哥迪奧拿：或許不該派他正選

迪布尼一傷再傷，主帥哥迪奧拿預計迪布尼需要休戰數星期，同時承認或許不該安排他正選上陣。「不幸地他再次受傷。」哥迪奧賽後被問及迪布尼的傷勢，「是（去季）歐聯時同一位置，我們需要回去讓醫療團隊了解，他將會休戰一段時間。」他其後補充預計是數星期。



曼城短期內就迎來連場硬仗，包括下周中對西維爾的歐洲超級盃，以及下周末英超鬥紐卡素。「（受傷前）他的感覺實在好，早段表現實在出色。也許他可應該正選上陣，但頭15分鐘發生的事，也許可以在50、65或70分鐘發生。」哥迪奧拿為愛將一傷再傷感無奈，亦示意那是難以預計及避免。