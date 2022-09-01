英超︱夏蘭特26分鐘完成帽子戲法　曼城6:0大破森林

上仗對水晶宮下半場連入3球，為曼城反勝。今夏加盟藍月亮的夏蘭特（Erling Haaland）在對諾定咸森林的一仗，上半場亦完成帽子戲法，協助曼城6:0大勝該支不斷增兵的升班馬。

在對水晶宮一仗已表示出個人實力，夏蘭特今仗在12分鐘先建功，接應隊友長傳前柱加腳撞入。11分鐘後，夏蘭特再把握對手的解圍不遠，門前為曼城擴大領先。而他在38分鐘，再接應隊友的二傳，門前頂入成3:0，在26分鐘內再度完成一場帽子戲法。祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）完半場前都有機會拉開比數，不過他的射門僅僅中柱彈出，半場曼城領先3球。

艾華利斯梅開二度

換邊後曼城繼續強攻，祖奧簡斯路（Joao Cancelo）在50分鐘禁區頂勁射破網，為藍月亮繼續「屠殺」。艾華利斯在65分鐘接應隊友傳送，禁區勁射破網，終於在今仗取得入球。這位阿根廷年輕鋒將在87分鐘再建一功，在今場亦成功梅開二度，並協助曼城大勝6:0。

曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）賽後非常滿意夏蘭特及艾華利斯的表現：「我們有兩個擁有極高質素的射手。他們都是優秀的入球者，在好像今日的比賽是相當重要。面對一支防守非常深的球隊，有這兩位擁有極高入球觸覺的球員對球隊非常有幫助。」

阿仙奴保持全勝

另外同日的比賽，阿仙奴以2:1擊敗阿士東維拉，球隊在聯賽繼續保持全勝。而熱刺就作客賽和韋斯咸1:1，至於狼隊亦與換帥的般尼茅夫打成0:0。