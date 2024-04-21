英超｜(多圖)愛華頓護級大戰挫諾定咸森林

伊祖沙古爾先開紀錄

英超護級搶分大戰，兩隊同被扣分的球隊、主場的愛華頓及諾定咸森林，賽前分別得27及26分、列16及17位，而尾三的盧頓則有25分。為求早日搶得足夠分數護級，愛華頓與森林在今仗「6分波」的大戰，踢得相當積極，比賽節奏明快。

森林開賽早段搶得一些攻勢，愛華頓其後佔得較多控球，但雙方威脅埋門欠奉。戰至28分鐘，愛華頓左路發動進攻，森林守將解圍，皮球落在禁區項的伊祖沙古爾(Gueye)腳下，伊祖沙古爾推前一記地波勁射，皮球遠柱貼柱入網，為愛華頓先開紀錄。森林失球後加強搶攻，於39分鐘中鋒基斯活特(Chris Wood)近門抽射被門將比克福特(Pickford)封位救出，愛華頓幸保1比0完上半場。