英超｜(多圖)愛華頓護級大戰挫諾定咸森林

伊祖沙古爾先開紀錄
英超護級搶分大戰，兩隊同被扣分的球隊、主場的愛華頓及諾定咸森林，賽前分別得27及26分、列16及17位，而尾三的盧頓則有25分。為求早日搶得足夠分數護級，愛華頓與森林在今仗「6分波」的大戰，踢得相當積極，比賽節奏明快。
森林開賽早段搶得一些攻勢，愛華頓其後佔得較多控球，但雙方威脅埋門欠奉。戰至28分鐘，愛華頓左路發動進攻，森林守將解圍，皮球落在禁區項的伊祖沙古爾(Gueye)腳下，伊祖沙古爾推前一記地波勁射，皮球遠柱貼柱入網，為愛華頓先開紀錄。森林失球後加強搶攻，於39分鐘中鋒基斯活特(Chris Wood)近門抽射被門將比克福特(Pickford)封位救出，愛華頓幸保1比0完上半場。
麥尼爾遠射穩勝局
換邊後，森林主導球賽，不斷向愛華頓施加壓力。森林主力攻中基比斯韋特(Gibbs-White)於59分鐘殺入禁區，惜射門未能命中目標。重兵鎮守後防的愛華頓，於75分鐘獲得一次少有的反擊機會，中場的杜韋麥尼爾(McNeil)於中路距龍門30碼外突然起腳，皮球再一次地波貼柱入網，為愛華頓領先至2比0。
兩隊之後未有取得入球，結果愛華頓全取寶貴3分，賽後33戰得30分，森林34戰得26分。
另外，球賽補時階段，愛華頓後備入替的前鋒比圖(Gomes Betuncalat)，與基比斯韋特猛烈碰撞，比圖在場內接受治理後，由擔架床抬離球場。