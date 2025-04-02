英超｜夜演默郡打吡 利物浦穩食「拖肥」

上月中連輸兩盃賽的「紅軍」利物浦，國際賽後收拾心情，返英超主場即要應付默西賽德郡打吡的死敵「拖肥」愛華頓；以近年紅軍主場對戰的優勢，已不愁護級壓力的拖肥，勢難擋路！足智彩開出「讓球」，利物浦讓到[1/1.5]球，主勝照捧。(球賽編號FB9691，4月3日03:00開賽)

打吡戰，戰況例必激烈，默郡打吡亦不例外。兩隊2月中在首循環交手，愛華頓眾將在最後一次於葛迪遜公園主場出戰打吡賽，踢出超強鬥志；雖然下半場中段被對手穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)入波反先，但中堅達高斯基(Tarkowski)戰至補時最後一刻，助攻得手，以2比2逼和紅軍，保持近3季主場對戰不敗佳績。

對賽只事隔個多月，紅軍卻失兩盃，季內只餘英超可爭，但榜首優勢仍然明顯；以今輪前計，只要在餘下9場聯賽多取5勝1和，就算次席的阿仙奴餘下比賽全勝，紅軍仍夠分數繼2019/20年度，第二度封王英超。而年初由莫耶斯(Moyes)重掌帥印的愛華頓，對上9場聯賽錄得4勝5和；已拋離尾三降班區的葉士域治17分之多，差不多已坐穩船，來屆可以在新球場續戰英超。