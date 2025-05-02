英超｜大勇雙雄英超碰頭 曼城狼隊對攻格

利物浦上仗大捷提早登基，其他幾支英超傳統勁旅，埋首歐洲戰場。藍月失意過後亦不愁寂寞，英足盃已連續三屆打入決賽；聯賽亦重拾勝軌，寫下3連勝入9球，升至第4位，要續取來屆歐聯入場券，機會樂觀。

早已緣盡歐聯及英超霸業的「藍月」曼城，季尾反而重拾勁旅本色；今晚深夜在本輪英超打頭陣，主場迎戰近績更出色的狼隊；預料兩軍可放開懷抱鬥攻，合演入球騷。(球賽編號FB1179，5月3日03:00開賽)

「入球機器」艾寧夏蘭特(Erling Haaland)缺陣個多月後，周中已跟一隊復操，近期由新兵奧馬馬莫殊(Omar Marmoush)掛帥，但入球卻不側重後者；以近3場聯賽勝仗為例，藍月入球球員多達7人，其中中場小將奧拉利(O’Reilly)及防中高華錫(Kovacic)佔2球，馬莫殊只佔1球，進攻多變。球隊在地頭伊蒂哈德球場火力不缺，主帥哥迪奧拿(Guardiola)可繼續輪換精兵，盡情發炮。

計近績，狼隊是全英超近期最勁，連同上仗大勝降班馬李斯特城，寫下聯賽6連勝；更錄得該會自1970年以來，在頂級聯賽最強一段走勢，手下敗仗更有熱刺及曼聯兩支歐霸四強分子。

根夏打身價波

季中上任的葡帥域陀彭利拿(Vitor Pereira)，不但帶領隊提早護級成功，目前聯賽分數更勝曼聯及熱刺；隊長前鋒馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)自停賽復出3戰入2球，更熱傳來季會轉會曼聯，季尾不會放軟，必打身價波。由這位巴西英超人氣球星，配合中鋒佐真拿臣(Jorgen Larsen)及季中由法甲轉會的蒙尼斯(Munetsi)，進攻鐵三角越磨越利，要助「勇狼」打破對上4季聯賽作客對曼城必敗魔咒，今次非不可能任務，先博「入球」大盤安心。

相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊 - 賽前分析