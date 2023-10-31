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體育
2023-10-31 04:30:25
日報

英超｜大炒同市宿敵曼聯 哥帥：我們已改變形勢

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大炒紅魔，改變形勢！憑神鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)2入波1助攻，「藍月」曼城在奧脫福3比0輕取「紅魔」曼聯，錄得對上5次英超交手的第4勝；主帥哥迪奧拿(Pep Guardiola)賽後高興球隊近年在「夢劇院」演出，感覺良好，將勢頭扭轉過來。

今場是英超新入球機器夏蘭特，自去年夏天加盟後，第3次在英超出戰曼市打吡，結果跟好拍檔菲爾科頓(Phil Foden)又成主角，今場攻入一記12碼及頭槌；加上助攻予對方「埋齋」，繼上季首循環對賽主場勝6比3時，二人各入3球，今場二人又當主角。如非主隊門將奧拿拿(Andre Onana)全場作出7次撲救，藍月今場勝來不止此數。
 

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夏蘭特2入球1助攻

不過哥帥賽後卻點名大讚交出助攻的中場貝拿度施華，並說：「我可以在此說足10分鐘，貝拿度施華對我及球隊有幾重要，他瓣瓣皆能，睇通全局。他為人謙厚，我們都很喜歡他，並慶幸沒有失去他，無可替代。」施華今夏曾準備改投巴塞隆拿，但哥帥成功挽留。

對於勝出曼市打吡，暫時續以2分之差，落後榜首熱刺排第3；哥帥說：「我們在這裡(奧脫福)經常有良好的感覺，球員踢出最佳水平，己隊也知道這對球迷有幾重要。多年來，在費格遜爵士領軍下，對方(曼聯)佔盡上風；但近幾年，我們將形勢改變了。」這是哥帥領軍藍月歷來第7場奧脫福勝仗，是繼作客阿仙奴之後(8場)，最愛面對的對手，但今次淨勝的球數是他當中作客紅魔最多。

今屆在英超10戰已入11球的夏蘭特，今場無懼場內球迷高呼「Keano」，以嘲諷他的父親、當年同樣効力曼城時，在場上被曼聯名將堅尼飛鏟至幾乎收山；反而激起這位挪威前鋒的戰意，以入球作反擊。

曼聯今季英超吞第5場敗仗

相反紅魔今屆英超10戰5勝5負，是自1986/87年(6場)，同期最多聯賽敗仗。主帥滕哈格(Erik ten Hag)認為今役上半場輸爭議性12碼，改變了戰局；下半場則踢得不夠侵略性，但否認外界指換人失當，並強調會重整軍容，迎接周三深夜的英聯盃主場鬥紐卡素一戰。

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