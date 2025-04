英超 | 大豪客成績慘不忍睹

韋斯咸去年花了8500萬鎊買人。 NurPhoto via Getty Images

白禮頓曾一度喺上年12月高居第3位,但係如今經已跌至第10位,領隊胡斯拿(Fabian Hurzeler)責無旁貸,最近更加俾球迷踩台,喺上星期作客以2:4大敗於賓福特一仗中,當韋碧克(Danny Welbeck)被換出場嘅時候佢哋大唱:「You don’t know what you’re doing!(你都唔知自己做緊咩!)」「Where’s the striker gone?(我哋前鋒去晒邊度?)」

不過最少白禮頓明顯有一個長遠計劃,事關佢哋上年夏天簽入的球員年齡係由19至25歲,仲有好大進步空間。

但合共花了接近3億英鎊的曼聯、熱刺同韋斯咸,其實本身有咩計劃呢?今個夏天應又要進行大換血,又要大灑金錢。如果曼聯同熱刺最後拎唔到歐霸盃冠軍,係咪應該俾多些機會青訓球員出場呢?不斷大手買入未踢過英超球員加盟絕對唔理想。