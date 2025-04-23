英超 | 大豪客成績慘不忍睹

上周末英超聯賽，狼隊作客以1:0擊敗曼聯，令狼隊錄得53年以來首次在頂級聯賽取得5連勝佳績。換句話說，曼聯、熱刺同韋斯咸3支大豪客球隊，有機會以15至17位完成今季聯賽。

大家可能明白曼聯同熱刺會喺呢兩個半星期，將專注力放在歐霸盃四強兩會合賽事身上。而紅魔領隊艾摩廉（Ruben Amorim）上周末亦俾機會艾馬斯（Harry Amass）同費特歷臣（Tyler Fredricson）兩位年青小將正選上陣。

不過表現最差的絕對係韋斯咸，正所謂低處未算低，鎚仔幫上星期六竟然主場未能擊敗篤定降班的修咸頓，簡直令人難以置信。