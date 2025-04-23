英超 | 大豪客成績慘不忍睹

上周末英超聯賽，狼隊作客以1:0擊敗曼聯，令狼隊錄得53年以來首次在頂級聯賽取得5連勝佳績。換句話說，曼聯、熱刺同韋斯咸3支大豪客球隊，有機會以15至17位完成今季聯賽。
大家可能明白曼聯同熱刺會喺呢兩個半星期，將專注力放在歐霸盃四強兩會合賽事身上。而紅魔領隊艾摩廉（Ruben Amorim）上周末亦俾機會艾馬斯（Harry Amass）同費特歷臣（Tyler Fredricson）兩位年青小將正選上陣。
不過表現最差的絕對係韋斯咸，正所謂低處未算低，鎚仔幫上星期六竟然主場未能擊敗篤定降班的修咸頓，簡直令人難以置信。
其實近年英超有一個新趨勢，就係好似車路士大灑金錢之後，並唔代表一定取得成功。如果大家睇返上年夏天淨支出最高的10間歐洲球會，當中有5間尋於英超，而其中4間如今敬陪聯賽榜尾7位置。分別係暫時排第14位的曼聯，總共花9,600萬英鎊。排第16位的熱刺，花了8,000萬英鎊。排第17位的韋斯咸，就使了8,500萬英鎊。而用咗成億英鎊的葉士域治，更好大機會降班收場。
有趣嘅係，仲有一間上年夏天都花咗好多錢收購球員的球會，今季表現都未如理想，呢間球會就係白禮頓。
白禮頓曾一度喺上年12月高居第3位，但係如今經已跌至第10位，領隊胡斯拿（Fabian Hurzeler）責無旁貸，最近更加俾球迷踩台，喺上星期作客以2:4大敗於賓福特一仗中，當韋碧克（Danny Welbeck）被換出場嘅時候佢哋大唱：「You don’t know what you’re doing!（你都唔知自己做緊咩！）」「Where’s the striker gone?（我哋前鋒去晒邊度？）」
不過最少白禮頓明顯有一個長遠計劃，事關佢哋上年夏天簽入的球員年齡係由19至25歲，仲有好大進步空間。
但合共花了接近3億英鎊的曼聯、熱刺同韋斯咸，其實本身有咩計劃呢？今個夏天應又要進行大換血，又要大灑金錢。如果曼聯同熱刺最後拎唔到歐霸盃冠軍，係咪應該俾多些機會青訓球員出場呢？不斷大手買入未踢過英超球員加盟絕對唔理想。
原文刊登於 Yahoo 體育