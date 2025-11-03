英超｜奇兵壓軸登場 黑貓「細」嗒「拖肥」

近季最強升班馬的「黑貓」新特蘭，今晚深夜在英超本輪壓軸戰，於光明球場迎戰「拖肥」愛華頓，將繼續以穩中求勝踢法制敵，不過對手同樣守強於攻，足智彩開出入球中位數[2.5]球，先取「細」盤。(球賽編號FB8882，11月4日04:00開賽)
新特蘭愈踢愈有驚喜，尤其上仗在一致看淡下，在史丹福橋球場以弱勝強，以2比1打敗傳統勁旅車路士；目前9戰17分位居前列，是自08/09年侯城同期9戰取得20分後，英超近十多年來最強開局升班馬。上屆升上英超三隊全在季尾回降，而尾四熱刺38戰取38分足夠護級成功；如今「黑貓」未夠四分之一個球季，成績之佳似是爭歐戰席位多於護級分子。功勳法籍主帥利比斯(Le Bris)被問及原定新季目標是否不只護級時淡然說：「其實不是，我們以一支新球隊探索一個全新聯賽，能控制的只是本身的比賽方式、能量、凝聚力及比賽部署。」
「黑貓」花了約2億英鎊(約21億港元)簽下超過10位新兵，但不論新兵門將魯菲斯(Roefs)、中場大哥格列沙加(Granit Xhaka)；或者舊將中堅波勒特(Ballard)及聯賽已入4球的箭頭威爾森伊西多爾(Wilson Isidor)，4線主力已撐起這支行軍快速、用前場壓逼或主守陣地戰一樣發揮不俗的黑馬，計聯賽開季主場4戰3勝1和只失2球，今場當又可穩中求勝。
莫耶斯力求止跌
對手「拖肥」愛華頓上仗聯賽主場0比3不敵熱刺，聯賽連敗0入球；球隊上仗賽前原本是英超唯一未嘗因死球失波的隊伍，但在上半場卻已被對手中堅靠接應角球頂入2球，大勢已去。經驗老道的主帥莫耶斯(Moyes)，今場必定作出針對性部署，力求止跌。
「拖肥」開季聯賽作客4戰只得1勝入4球，同樣非主攻球隊。箭頭比圖比東卡(Beto Betuncal)腳下功夫平庸，但可在前線衝鋒陷陣，由翼鋒基亞利殊(Grealish)及伊利文尼戴耶(Iliman Ndiaye )打突擊。今場估計戰情膠著居多，入球不會多。
