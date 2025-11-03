英超｜奇兵壓軸登場 黑貓「細」嗒「拖肥」

新特蘭愈踢愈有驚喜，尤其上仗在一致看淡下，在史丹福橋球場以弱勝強，以2比1打敗傳統勁旅車路士；目前9戰17分位居前列，是自08/09年侯城同期9戰取得20分後，英超近十多年來最強開局升班馬。上屆升上英超三隊全在季尾回降，而尾四熱刺38戰取38分足夠護級成功；如今「黑貓」未夠四分之一個球季，成績之佳似是爭歐戰席位多於護級分子。功勳法籍主帥利比斯(Le Bris)被問及原定新季目標是否不只護級時淡然說：「其實不是，我們以一支新球隊探索一個全新聯賽，能控制的只是本身的比賽方式、能量、凝聚力及比賽部署。」

「黑貓」花了約2億英鎊(約21億港元)簽下超過10位新兵，但不論新兵門將魯菲斯(Roefs)、中場大哥格列沙加(Granit Xhaka)；或者舊將中堅波勒特(Ballard)及聯賽已入4球的箭頭威爾森伊西多爾(Wilson Isidor)，4線主力已撐起這支行軍快速、用前場壓逼或主守陣地戰一樣發揮不俗的黑馬，計聯賽開季主場4戰3勝1和只失2球，今場當又可穩中求勝。