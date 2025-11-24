英超｜奧脫福威力重燃 紅魔勢食「拖肥」

英超今輪壓軸戰安排今晚深夜上演，由「紅魔」曼聯迎戰「拖肥」愛華頓。紅魔已寫下奧脫福主場聯賽4連勝佳績，遇上客場戰力打折扣又不擅作客奧脫福的拖肥，主勝穩開。(球賽編號FB9899，11月25日04:00開賽)
今場是紅魔主帥艾摩廉(Amorim)領軍出戰剛好一周年，去年他的「地標」戰作客1比1和葉士域治，之後歷盡艱辛，又無法帶隊出戰今屆歐洲賽；可幸仍獲球會班主力撐，保住帥位。球會今夏加碼擴軍，前線尖兵愈磨愈利，戰績終見起色，鬥心復現；國際賽前少踢1人仍能在補時最後一刻，作客2比2逼和熱刺。
40歲的艾摩廉賽前接受官網訪問說：「我認為作為一位教練，我改變了。我原本有一套打法，怎樣用一些方法去建立一些事情。但在英超，我們非常注重數據，你需要改變你的做事方法，時刻專注。」
他續說；「去年，我感覺自己總是被比賽壓得喘不過氣來，並沒有時間冷靜下來，去理解我的工作不僅僅是球場上的比賽，還有球場外的一切，那就是要為所有人加油鼓起拼勁。」
奧脫福4連勝入13球
紅魔如今終重踏正軌，雖然新箭頭班捷文施斯高(Benjamin Sesko)上仗後備出場又傷出，但另外兩大新前鋒麥比奧莫(Mbeumo)及馬菲斯根夏(Matheus Cunha)，季內已合力在英超交出6入球1助攻；配合快馬阿密特迪亞路(Amad Diallo)、攻中隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)及重拾勇態的防中卡斯米路(Casemiro)，球隊前場重拾火力；而新門將拉文斯(Lammens)表現穩定，球隊計近4場聯賽主場全勝入13球，今場只遇實力不強的愛華頓，有力延續奧脫福勁勢。
雖然艾摩廉在訪問中大讚愛華頓老帥莫耶斯(Moyes)，並指對手變成一支踢法全面球隊，尤其要留意翼鋒基亞利殊(Grealish)及伊利文尼戴耶(Iliman Ndiaye)，今場要贏不會易打。只是「拖肥」暫只排中下游，特性主強客弱，遇強即屈；早前先後受挫利物浦、曼城及熱刺，對上3場聯賽作客只得1分入2球，加上近3屆英超作客曼聯全敗吞足8蛋，今場凶多吉少。
