英超｜奧脫福威力重燃 紅魔勢食「拖肥」

卡斯米路

英超今輪壓軸戰安排今晚深夜上演，由「紅魔」曼聯迎戰「拖肥」愛華頓。紅魔已寫下奧脫福主場聯賽4連勝佳績，遇上客場戰力打折扣又不擅作客奧脫福的拖肥，主勝穩開。(球賽編號FB9899，11月25日04:00開賽) 今場是紅魔主帥艾摩廉(Amorim)領軍出戰剛好一周年，去年他的「地標」戰作客1比1和葉士域治，之後歷盡艱辛，又無法帶隊出戰今屆歐洲賽；可幸仍獲球會班主力撐，保住帥位。球會今夏加碼擴軍，前線尖兵愈磨愈利，戰績終見起色，鬥心復現；國際賽前少踢1人仍能在補時最後一刻，作客2比2逼和熱刺。

般奴費南迪斯

40歲的艾摩廉賽前接受官網訪問說：「我認為作為一位教練，我改變了。我原本有一套打法，怎樣用一些方法去建立一些事情。但在英超，我們非常注重數據，你需要改變你的做事方法，時刻專注。」 他續說；「去年，我感覺自己總是被比賽壓得喘不過氣來，並沒有時間冷靜下來，去理解我的工作不僅僅是球場上的比賽，還有球場外的一切，那就是要為所有人加油鼓起拼勁。」

麥比奧莫

奧脫福4連勝入13球 紅魔如今終重踏正軌，雖然新箭頭班捷文施斯高(Benjamin Sesko)上仗後備出場又傷出，但另外兩大新前鋒麥比奧莫(Mbeumo)及馬菲斯根夏(Matheus Cunha)，季內已合力在英超交出6入球1助攻；配合快馬阿密特迪亞路(Amad Diallo)、攻中隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)及重拾勇態的防中卡斯米路(Casemiro)，球隊前場重拾火力；而新門將拉文斯(Lammens)表現穩定，球隊計近4場聯賽主場全勝入13球，今場只遇實力不強的愛華頓，有力延續奧脫福勁勢。