英超︱奧脫福將C朗海報落架　華拉尼承認隊友已被影響

曼聯的葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）受訪引發的風波，訪問片段在周三（16日）開始播放。在首日的訪問片段，C朗向曼聯的球員以及職員等發炮。而這位37歲前鋒，因胃痛將缺席葡萄牙的友賽。曼聯的法國守將華拉尼（Raphael Varane），就承認隊友已受到事件所影響。

C朗在訪問中，承認自己最初接近加盟曼聯的同城宿敵曼城：「（加盟曼城）說實話，已經相當接近。」他指：「你都知道，我在曼聯的過去。你的心，以及當你以前做過的事，會很不同。當然，還有費格遜（Sir Alex Ferguson）。我有跟他說過，他跟我說『你是不可能去曼城』，所以我跟他說『OK，老闆』。」

批新一代不聽話

C朗在訪問中亦就青年球員的態度發炮：「他們的渴望（不一樣）。我想他們很易得到一些東西，一切都來得易，他們沒有痛苦，因此他們不在乎。我不只是指曼聯的一些少部份，還有所有的球隊，以至世界所有的聯賽。青年人跟我這一代很不一樣。不過你不能抨擊他們，因為這是他們生活的部份，這是新的一代，新的科技令他們分心。」

C朗批評：「他們有在聽，不過只不過是他們有一對耳，跟他們說話都是左耳入右耳出。對我來說並不驚訝，不過同一時間覺得很羞恥，因為有這樣的一個好榜樣在你眼前，你即使做不到，也至少跟着模仿吧。對我來說，這很奇怪，因為我記得在我18、19、20歲的時候，我就是看着那些出色球員像雲尼斯達萊、費迪南、堅尼和傑斯，這就是為甚麼我能成功和長久。我關注自己的體格、我的心態以及我的頭腦，因為我是從這些人學習。」然而他亦點名稱讚幾位隊友，包括同鄉的達洛治（Diogo Dalot）、利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）及中場卡斯米路（Casemiro）。