英超︱奧脫福將C朗海報落架　華拉尼承認隊友已被影響

曼聯的葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）受訪引發的風波，訪問片段在周三（16日）開始播放。在首日的訪問片段，C朗向曼聯的球員以及職員等發炮。而這位37歲前鋒，因胃痛將缺席葡萄牙的友賽。曼聯的法國守將華拉尼（Raphael Varane），就承認隊友已受到事件所影響。
C朗在訪問中，承認自己最初接近加盟曼聯的同城宿敵曼城：「（加盟曼城）說實話，已經相當接近。」他指：「你都知道，我在曼聯的過去。你的心，以及當你以前做過的事，會很不同。當然，還有費格遜（Sir Alex Ferguson）。我有跟他說過，他跟我說『你是不可能去曼城』，所以我跟他說『OK，老闆』。」
批新一代不聽話
C朗在訪問中亦就青年球員的態度發炮：「他們的渴望（不一樣）。我想他們很易得到一些東西，一切都來得易，他們沒有痛苦，因此他們不在乎。我不只是指曼聯的一些少部份，還有所有的球隊，以至世界所有的聯賽。青年人跟我這一代很不一樣。不過你不能抨擊他們，因為這是他們生活的部份，這是新的一代，新的科技令他們分心。」
C朗批評：「他們有在聽，不過只不過是他們有一對耳，跟他們說話都是左耳入右耳出。對我來說並不驚訝，不過同一時間覺得很羞恥，因為有這樣的一個好榜樣在你眼前，你即使做不到，也至少跟着模仿吧。對我來說，這很奇怪，因為我記得在我18、19、20歲的時候，我就是看着那些出色球員像雲尼斯達萊、費迪南、堅尼和傑斯，這就是為甚麼我能成功和長久。我關注自己的體格、我的心態以及我的頭腦，因為我是從這些人學習。」然而他亦點名稱讚幾位隊友，包括同鄉的達洛治（Diogo Dalot）、利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）及中場卡斯米路（Casemiro）。
🚨| A huge Cristiano Ronaldo mural has been removed from Old Trafford today. pic.twitter.com/R00S9lotxo— Football Daily (@footballdaily) November 16, 2022
而C朗的訪問也提到上屆的臨時主帥蘭歷克（Ralf Rangnick）：「這個人不是個教練。像曼聯這樣的大球會，找來一個體育總監，這不只令我，也令全世界震驚。」被問到有沒有聽過蘭歷克的名字：「沒有，當然沒有。跟我說過的人都沒有。我有尊重他，我生涯的所有教練，我都叫他們做老闆，不過在我心底裡，我沒將他當成老闆，因為我不認同他的觀點。」
另外，他又有提到朗尼（Wayne Rooney）及加利尼維利（Gary Neville）。對朗尼，他說：「我不知道他為甚麼要這樣批評我，我不知他是不是妒忌我。我對這些人不太了解，不知他們是想上頭版還是想找工作或是甚麼的。可能（是妒忌），因為他30來歲就退休，我還在高水準比賽。」至於加利仔，他指：「他們不是我朋友，他們不過是同事。我們沒有一起吃過飯。不過這是我的人生，他們經常保持對我的批評，而我要繼續旅程，就要追上我喜歡的人。」
華拉尼稱保持距離
隊友的華拉尼在接受訪問，就承認隊友們已被事件影響。他接受法國的電台訪問指：「明顯這已經影響着我們。我們只能看看之後的發展以及他說了甚麼。我們盡量以自己方法冷卻這個事態，盡力避免波及到自己。」他又指：「當這像C朗的一個球星，或者更大，我們都會保持着距離，我們在避免自己一個去改變狀況，我們只是集體的一部份。」對於事態的發展，華拉尼表示：「我希望我球隊有最好的結果，無論是怎樣的決定，作為球員，我們都會接受並盡力付出自己最好。」
另外，英國傳媒拍攝到，曼聯的主場奧脫福球場正將包括C朗在內的廣告宣傳下架，該系列的廣告在本月初才剛剛推出。而英國傳媒表示，C朗事件的解決方法將決定在格拉沙家族。