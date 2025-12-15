英超｜奧脫福布陣爭英超連捷 曼聯「大」鬥般茅

紅魔上周一作客4比1打敗包尾狼隊，迎來主帥艾摩廉上任一年以來最美好的時光。球隊季內專注英超，該仗全場錄得27次射門10次中框技術性擊倒對手後，近9場聯賽只曾1敗，排名再次逼近前列，今場又在周一英超亮相，於奧脫福出擊自然要力爭連捷。

連續兩輪英超守尾門的「紅魔」曼聯，今晚深夜返主場迎戰近期走勢下滑的般尼茅夫，絕不能掉以輕心；事關般茅近季善踢奧脫福，今場以突擊周旋未必捱打。足智彩開出入球中位數[3/3.5]球，先取入球「大」盤。(球賽編號FB1084，12月16日04:00開賽)

隊長般奴費南迪斯Fernandes)該場交出2入球1助攻，麥比奧莫(Mbeumo)、馬菲奧斯根夏(Cunha)及美臣蒙特(Mount)等攻擊好手分別交出入球或助攻，喜見團體進攻精神再現。不過美中不足是鬥原本長陷入球荒的狼隊，仍要上半場完場前失守被逼和，紅魔不論中堅用年輕的約羅(Yoro)或艾登希雲(Heaven)擔大旗，始終予人不安心。

再者，紅魔近兩場聯賽主場不勝只得1分，今場鬥原本是黑馬分子的般尼茅夫，據報非洲兵包括麥比奧莫及翼鋒阿密特迪亞路(Diallo)，獲准完成今場英超後才回歸所屬國家隊，備戰即將開鑼的非國盃，紅魔今夜必然盡用鋒將再試火力。