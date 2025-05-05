英超｜宣布季尾離利物浦 阿諾特：為了經歷新挑戰

英格蘭右後衛阿歷山大阿諾特(Alexander-Arnold)終公布將在本賽季結束後，離開英超應屆盟主利物浦。26 歲的阿諾特，自6歲起效力利物浦，與紅軍的合約將於今年6月30 日到期，外界預計他將加盟西甲班霸皇家馬德里。

阿諾特：最艱難的決定 走出舒適區

阿諾特在社交媒體宣布：「在利物浦效力了20年後，現在是我確認將在本賽季結束後離開的時候了。」並指「這無疑是我一生中作出最艱難的決定。」

阿諾特補充說：「20年來，這個球會就是我生活的全部、我的整個世界。」他又指，「從青訓營到現在，球會內所有人給予我的支持和愛將永遠伴隨我，並將永遠感激他們所有人……這個決定是為了經歷一個新的挑戰，讓我自己走出舒適區，在職業和個人方面推動自己。」