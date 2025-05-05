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體育
2025-05-05 23:15:11

英超｜宣布季尾離利物浦 阿諾特：為了經歷新挑戰

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阿諾特宣布季尾離利物浦

阿諾特宣布季尾離利物浦。(路透社)

英格蘭右後衛阿歷山大阿諾特(Alexander-Arnold)終公布將在本賽季結束後，離開英超應屆盟主利物浦。26 歲的阿諾特，自6歲起效力利物浦，與紅軍的合約將於今年630 日到期，外界預計他將加盟西甲班霸皇家馬德里。

阿諾特：最艱難的決定 走出舒適區

阿諾特在社交媒體宣布：「在利物浦效力了20年後，現在是我確認將在本賽季結束後離開的時候了。」並指「這無疑是我一生中作出最艱難的決定。」

阿諾特補充說：「20年來，這個球會就是我生活的全部、我的整個世界。」他又指，「從青訓營到現在，球會內所有人給予我的支持和愛將永遠伴隨我，並將永遠感激他們所有人……這個決定是為了經歷一個新的挑戰，讓我自己走出舒適區，在職業和個人方面推動自己。」

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阿諾特為利物浦入球後超興奮。 阿諾特季尾離隊，穆罕默德沙拿與華基爾雲迪積克留低。 TAA離隊前助紅軍奪得第二次英超冠軍。

利物浦表示，阿諾特「將在離開時帶著在紅軍持續成功時期，我們對他所作貢獻的感激和讚賞」。

阿諾特是紅軍季尾合約到期的3位主力球星之一，另外兩位，即穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)與華基爾雲迪積克(Virgal van Dijik)近日已宣布續約，阿諾特則將於季尾離隊。

助紅軍兩奪英超冠軍及歐聯錦標

出生於利物浦市的阿諾特自 2016 年首次正式為紅軍上陣，已為球隊出場352次，取得23個入球及86次助攻。

他先後協助前領隊高普及現任主帥史洛治贏得2019/20球季及本球季的英超冠軍。同時助利物浦贏得的主要錦標，包括2018/19球季的歐洲冠軍聯賽錦標、2022年的足總盃和兩次聯賽盃冠軍等。

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阿諾特助紅軍贏得英超及歐聯冠軍。 阿諾特助紅軍贏得英超及歐聯冠軍。 阿諾特助紅軍贏得英超及歐聯冠軍。 阿諾特稱20年來，利物浦就是他生活的全部

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