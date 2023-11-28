英超｜富咸憑補時12碼擊敗狼隊　VAR判決再惹質疑（附比賽精華）

狼隊再次成為VAR的輸家，在周一（27日）的英超賽事，狼隊作客富咸，一度憑着黃喜燦的12碼追平2:2。可是球證補時翻看VAR又罰狼隊12碼，韋利安（Willian）建功，令富咸最終以3:2擊敗狼隊。

兩支中游球隊的對壘，本身關注就不高。然而球證的沙利斯貝利（Michael Salisbury）今場判予共3個12碼就成為焦點。主場的富咸今場上半場7分鐘就由伊禾比（Alex Iwobi）接應隊友的地波傳中，撞射成1:0。不過狼隊在22分鐘，由馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）接應傳中頂入追平。半場雙方踢成1:1平手。