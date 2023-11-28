英超｜富咸憑補時12碼擊敗狼隊　VAR判決再惹質疑（附比賽精華）

狼隊再次成為VAR的輸家，在周一（27日）的英超賽事，狼隊作客富咸，一度憑着黃喜燦的12碼追平2:2。可是球證補時翻看VAR又罰狼隊12碼，韋利安（Willian）建功，令富咸最終以3:2擊敗狼隊。
兩支中游球隊的對壘，本身關注就不高。然而球證的沙利斯貝利（Michael Salisbury）今場判予共3個12碼就成為焦點。主場的富咸今場上半場7分鐘就由伊禾比（Alex Iwobi）接應隊友的地波傳中，撞射成1:0。不過狼隊在22分鐘，由馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）接應傳中頂入追平。半場雙方踢成1:1平手。
換邊後爭議判決開始出現，先是在59分鐘，富咸的卡亞尼（Tom Cairney）與狼隊的尼爾遜施美度（Nelson Semedo）禁區碰撞，球證直指12碼，韋利安建功為富咸再度領先。不過黃喜燦在75分鐘又被富咸球員禁區內推跌，球證同樣吹罰12碼，黃喜燦親自操刀，為狼隊再度扳平。直到補時4分鐘，富咸的哈利威爾遜（Harry Wilson）禁區被祖奧高美斯（Joao Gomes）踢跌，球證雖然沒有即時判12碼，但在VAR通知下，沙利斯貝利重看片斷，判富咸再獲12碼機會，韋利安再次射入，令富咸以3:2勝出。
狼隊主帥指今季太多不利判決
狼隊的主帥加利奧尼爾（Gary O'Neil）就不滿球證的判決，指這判決令他反對VAR。他表示賽後與沙利斯貝利討論，而球證承認富咸第一個的12碼是應該先去VAR翻查。他又認為富咸的添列姆（Tim Ream）及卡路士雲尼斯奧斯（Carlos Vinicius）都應該被逐：「你可以與我們爭議當中有兩個是對我們不利，但現在是四個判決都對我們不利。這對我們的手足、支持者以及我都很艱難吧。我們今季承受了很多，我們不應該獲這樣對待的。」富咸主帥馬高施華（Marco Silva）就認為最後的關鍵12碼亳無疑問是12碼，不過他認為第一個及狼隊的12碼有爭議。