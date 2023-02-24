英超｜富咸迎狼隊 阿仙奴曼城分途搶分

愈戰愈勇的富咸，今輪英超打頭陣，香港時間今晚深夜迎戰護級的狼隊(25/2 04:00)，力圖再創佳績，挑戰高位；至於力爭榜首的阿仙奴及曼城，將於明晚分途出擊，分別作客李斯特城及般尼茅夫，必傾力爭勝，繼續在爭霸路上激戰。

倫敦小球會富咸，今屆回升英超表現長期有驚喜，上輪作客另一黑馬白禮頓，就算缺少有輕傷的王牌射手阿歷山大米祖域，但變陣以波比列特推前打箭頭，結果靠去年夏天從薩克達加盟的以色列中場所羅門，再成後備奇兵，完場前攻入奠勝球，連續兩仗士哥。球隊1比0勝出，穩居第6位外，已連續3場英超不失球；據統計富咸在該3仗被對手攻門共43次，仍一球不失，可見由門將尼奴、中堅伊沙迪奧普及添列姆扼守的防線，何等穩固。

富咸贏波追貼紐卡素

被選為上周英超最佳陣容的法國守將伊沙迪奧普，賽前說：「狼隊從來是難纏的對手，今場是硬仗，但我們已準備就緒。」富咸今場如再取3分，將追至跟少賽2場的第5位紐卡素同分。對手狼隊上仗主場0比1不敵般尼茅夫，聯賽連勝告終，現只比在降班區尾3位置的韋斯咸多3分。客軍中場新兵悍將勒美拿，波監期滿，今場可倒戈出場；球隊上仗攻勢寥寥，主帥盧柏迪古今場要加強攻力，由巴甲法林明高加盟的祖奧高美斯，最有機會升正。