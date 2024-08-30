英超｜小休前演「雙紅會」 曼聯主場可擋利物浦

「紅魔」曼聯上仗臨尾香，敗走白禮頓，今輪英超壓軸戰在周日晚迎戰宿敵利物浦時，又會施展煞食的穩守突擊踢法；加上在奧脫福出擊，紅魔有力起碼保不敗(球賽編號FB9950，9月1日23:00開賽)。

曼聯上仗沿用首戰贏波的正選11人陣容，南下出戰白禮頓，並由年輕翼鋒阿密特戴亞路一度扳平；而兩位後備鋒將、阿歷真度加拿祖尾段射門眼看必入，卻因荷蘭新兵隊友約舒亞舒克斯門前觸球在先，被判越位食詐胡，最終紅魔反被對手絕殺，輸1比2。球隊今夏變動不少，新近又以4,200萬英鎊(約4.2億港元)簽下巴黎聖日耳門的烏拉圭中場悍將烏加迪，但遠水暫難救近火；球隊鋒力不太可靠問題，在主帥滕哈格麾下未解決。

曼聯火力有待強化

連同社區盾，紅魔今屆3戰每場僅入1一球，般奴費南迪斯場場作「偽9」踢箭頭只是權宜之策；備受批評的英格蘭前鋒拉舒福特繼續低迷，不過紅魔遇強敵一向戰績不算太差，而且往徒先穩守再由兩翼快速側擊，在上屆英超主場遇傳統Big Six戰績，包括受挫冠、亞軍的曼城及阿仙奴，但鬥其餘3強錄得1勝2和兼場場入2球，包括僅被今場對手利物浦2比2逼和，兩軍今次陣容又熟口熟面，周日一戰是五五波。