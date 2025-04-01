英超｜布卡約沙卡隨時候命 博阿仙奴小勝致「富」

不用出戰上周末英足盃的「兵工廠」阿仙奴，今夜在英超主場迎戰在英足盃大敗出局的另一倫敦球會富咸時；一眾國腳休足出場，更喜獲星級前鋒布卡約沙卡(Bukayo Saka)傷愈，隨時上陣搏殺，今場信近績，博主隊小勝1球。(球賽編號FB9678，4月2日02:45開賽)

兩間倫敦球會近年「關係」密切，原因是阿仙奴不少舊將近年「前後腳」投向富咸；後者目前一號門將賓特尼奴、中場主力伊美路維、養傷中的雷斯尼爾遜、翼鋒伊禾比及韋利安等，今場都有機會在酋長球場倒戈，踢爭氣波。

阿仙奴暫時落後利物浦12分，聯賽尚餘9場，爭標未絕望；何況下周中便要迎接歐聯8強首回合主場鬥皇家馬德里，今場主場出戰是最佳預演。除養傷約4個月的沙卡已傷愈，今場隨時有望登場；一眾國腳在國際賽後健康回來，包括又要推前任箭頭的米基爾馬連奴、挪威國家隊隊長田奧迪加特，聯同未入選巴西的加比爾馬天尼利可以先合力攻堅。球隊季內在「倫敦打吡」3戰英超主場鬥倫敦球會，2勝1負；兩場勝仗分別2比1勝熱刺及1比0勝車路士。