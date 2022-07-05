英超︱希斯堡慘劇30多年後　今季將重新引入企位

在今個球季開始，英超以及英冠球隊將容許設立「安全企位」，這是自1989年發生希斯堡球場慘劇後，英格蘭的頂級賽事容許設立企位。

包括車路士、曼城、曼聯、熱刺以及卡迪夫城在去季下半季獲英國政府批准，進行有關「安全企位」的先導測試。而賓福特、昆士柏流浪以及狼隊將是下一批獲准設置企位的球場，並預計今個球季各支球會將陸續加設。至於英格蘭國家隊的溫布萊球場，也可能在今季後期加入少量企位。

90年代起改全坐位

作為現代足球的發源地，英格蘭球場在1990年代前都擁有企位，然而直至1989年的一場英格蘭足總盃，賽事在錫周三主場希斯堡球場舉行，由利物浦對諾定咸森林，當時因為大量球迷湧入球場，並因為保安問題導致97人死亡的人踩人慘劇，因此英國立法要求球場需全部改為坐位。

而在新的「安全企位」中，申請的球場須符合嚴格的規定。當中包括確保閉路電視的監察應用，同時要提升保安的訓練，以及要嚴格限制球迷1人1個空間。有關的規定還需要得到國會的修例，而有關修例已在周一提交國會進行審議。

英國文化及體育大臣杜慧思（Nadine Dorries）表示：「多得強而有力的測試，以及徹底的證據和現代的工學，我們現在可以再次在我們的球場容納企位。我們不是要再設置一個檯階，而是球隊需要符合嚴格的規則才獲准許。」而早前首場的測試，是今年1月在車路士主場史丹福橋舉行的英超聯賽。