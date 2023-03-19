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體育
2023-03-19 17:50:25

英超｜干地發火鬧爆熱刺老闆球員 成被炒大熱

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熱刺領隊干地賽後發火

熱刺領隊干地賽後發火。(互聯網)

禾特普斯12碼追平 修咸頓追成3比3 禾確特射成2比3

熱刺作客病未愈，剛戰兩度領先仍被包尾的修咸頓逼和3比3後，領隊干地賽後向「自私」的球員猛烈發炮後，個人在這支北倫敦球會的前途，再度惹起高度關注，並已成為英國賭波公司下位被炒領隊的一面倒大熱。

熱刺在該戰英超一度領先3比1，但下半場後段防守連番犯錯，終於在完場前輸12碼，被追和3比3；熱刺雖仍以28戰49分排第四，但僅領先隨後的紐卡素及利物浦2分及7分，但多賽兩場，「四哥」之位不穩陣。該會意大利籍領隊干地賽後在10分鐘記招中全力發炮說：「我見到11位球員在場上，我見到自私的球員，互相不幫忙對方；熱刺這20年來都是同一班主，卻從沒法捧盃，為何？」他指責任不在班主利維及歷任領隊，並說：「他們(球員)習慣待在這裡，不為一些重要的事情而戰，不願在壓力下比賽，這變得太容易，這就是熱刺的故事。」

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干地：再換領隊狀況也不會有改變

利維自從2001年成為熱刺班主後，球隊只有2008年捧走英聯盃，期間換過11位領隊，包括普捷天奴在2019年領軍入歐聯決賽後半年被炒。2021年11月上任的干地，上屆帶領熱刺後上得第4；但球隊今屆已先後在各大盃賽出局，餘下球季只仍為歐聯席位拼搏。干地續說現在是時候讓球會及球員承擔責任：「如果熱刺繼續這樣下去，他們可以不斷換很多的領隊，但狀況不會有改變，相信我。」

外界估計干地在季尾約滿後不會獲續約，但現在問題是利維在「爭四」關鍵時刻，會否提早跟對方分手；而英國賭波公司Sky bet最新賠率顯示，干地是下一位被炒波士大熱，只得1.2倍。

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