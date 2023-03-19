英超｜干地發火鬧爆熱刺老闆球員 成被炒大熱

熱刺作客病未愈，剛戰兩度領先仍被包尾的修咸頓逼和3比3後，領隊干地賽後向「自私」的球員猛烈發炮後，個人在這支北倫敦球會的前途，再度惹起高度關注，並已成為英國賭波公司下位被炒領隊的一面倒大熱。

熱刺在該戰英超一度領先3比1，但下半場後段防守連番犯錯，終於在完場前輸12碼，被追和3比3；熱刺雖仍以28戰49分排第四，但僅領先隨後的紐卡素及利物浦2分及7分，但多賽兩場，「四哥」之位不穩陣。該會意大利籍領隊干地賽後在10分鐘記招中全力發炮說：「我見到11位球員在場上，我見到自私的球員，互相不幫忙對方；熱刺這20年來都是同一班主，卻從沒法捧盃，為何？」他指責任不在班主利維及歷任領隊，並說：「他們(球員)習慣待在這裡，不為一些重要的事情而戰，不願在壓力下比賽，這變得太容易，這就是熱刺的故事。」