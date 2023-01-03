英超｜干拿迪擺老烏兼犯錯 利物浦1:3不敵賓福特

英超戰火持續，利物浦在周一英超快車爆出冷門，作客以1:3不敵賓福特，全失3分。利物浦4場繼續由沙拿（Mohamed Salah）、張伯倫（Oxlade-Chamberlain）、達雲紐尼斯（Darwin Núñez）組成三叉戟，新加盟前鋒加普（Cody Gakpo）仍未能披甲。賓福特首席射手東尼（Ivan Toney）因傷缺陣，雙箭頭為安保姆（Bryan Mbeumo）、韋沙（Yoane Wissa）。 利物涌今場差點先開紀錄，8分鐘，紐尼斯扭過賓福特門將後勁射，被美爾（Ben Mee）在白界前擋出。賓福特大難不死有後福，美爾在19分鐘接應角球施頭槌，干拿迪（Ibrahima Konaté）反應不及，不幸把皮球撞入自己龍門，賓福特領先1:0。5分鐘後，森美卡斯從左路禁區邊起腳，拉也飛身撲出底線，利物浦未能追平。27分鐘，利物浦再次未能解圍角球，韋沙近門撞入，但被判越位在先。39分鐘，韋沙再食詐糊，接應安保姆頂入被判無效。3分鐘後，馬斯亞斯恩臣傳中，韋沙頂入，終於建功，賓福特半場領先利物浦2:0。 利物浦半場一口氣換入拿比基達、羅拔臣、祖馬迪，換走雲迪克、森美卡斯、艾利亞治，而且由紐尼斯笠入，惟被判越位在先。50分鐘，阿歷山大阿奴傳中，張伯倫射入，紅軍追回一球。利物浦未能追平，在84分鐘有拿比基達失去控球權，洛哥交出助攻，干拿迪被安保姆力壓之下失平衡跌倒在地，後者單刀射入，賓福特奠定3:1勝局。紅軍以17場28分排第6位，賓福特升上第7位，追至僅落後2分，多踢1場。

賓福特成巨人殺手 面對「Big Six」只負阿仙奴

賓福特擊敗利物浦後，隊史首次戰勝紅軍。他們今季其實鬥英超Big6球隊表現出現可人，連同今場錄得三勝兩和一負，僅不敵暫排榜首的阿仙奴。賓福特不敗走勢延至六場，目前排第七位，打多一場下落後利物浦兩分。賓福特今季表現優異，尤其鬥Big6球隊更是佔上風，包括曾4：0大炒曼聯、2：1擊敗曼城、2：2賽和熱刺、0：0賽和車路士，惟獨不敵榜首的阿仙奴。他們今季主場亦只曾一敗，正是敗予槍手。



賓福特今場再斬殺一隊Big6，領隊湯馬士法蘭克喜言：「一個很好的晚上，不知可如何讚揚球員，他們踢得太好了。我們近期擊敗過曼城和韋斯咸，又打和熱刺，真的令人印象深刻。球員們都十分努力和刻苦。」

