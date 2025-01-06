英超｜強勢爭分戰 森林「大」勇鬥狼隊

英超今輪壓軸上演非一般的好戲碼，由新帥上任後表現大變身的狼隊，在今晚深夜迎戰非一般的前列分子諾定咸森林。兩軍各擅勝場，士氣在高點，足智彩開出入球中位數[2.5/3]球，大盤值捧。(球賽編號FB5812，1月7日04:00開賽)
葡帥在英超搶手，當然包括上月由沙特艾沙比過檔狼隊的域陀彭利拿(Vitor Pereira)，已成功為新東家3戰搶得7分，包括打敗曼聯及逼和熱刺；但球隊本輪前仍排尾四，搶分護級仍須努力。
球隊氣勢轉強，可惜首席射手、巴西前鋒馬菲奧斯根夏，因早前於賽後跟葉士域治的保安人員發生衝突，被秋後算賬，要停賽2場包括今仗。彭利拿說：「他(根夏)知道犯了錯，並明白不要再犯；己隊已準備好，有或沒有他在陣中，並有不同技術及質素的球員替補。」
在新帥麾下，翼衛馬特杜靴迪踢3後衛其中之一，彭利拿強調球隊不是踢3中堅，而是讓守將有更大自由度作出防守部署及上前助攻。事實上，球隊現在前場人腳充裕，南韓前鋒黃喜燦上仗改任箭頭，並已連續兩場聯賽士哥；而挪威中鋒佐真拿臣及葡兵干卡路古亞迪斯，上仗只以後備出場，今場隨時升任正選。以狼隊近3戰攻入7球的走勢，今場在地頭不會退縮。
森林驚喜5連勝守三甲
今季暫時最大驚喜球隊，必是上屆仍在護級掙扎的諾定咸森林；仍是葡帥紐奴帶領下，人腳變動不大，但表現有如脫胎換骨，連同上仗作客送贈愛華頓兩蛋，聯賽5連勝守三甲位置。紐奴表示大軍享受目前工作，活在當下。
球隊進攻3人組，新西蘭老中鋒基斯活特，季內已在英超攻入11球；配合瑞典快馬安東尼艾蘭加，以及當打英格蘭攻中基比斯韋特，擦出火花，入球不缺。中場主力耶迪斯波監期滿，今場重返正選，實力更完整。球隊計聯賽作客已3連勝入7球，躋身前列壓力不大，今場或是對攻格，先捧「入球」大。
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