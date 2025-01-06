英超｜強勢爭分戰 森林「大」勇鬥狼隊

英超今輪壓軸上演非一般的好戲碼，由新帥上任後表現大變身的狼隊，在今晚深夜迎戰非一般的前列分子諾定咸森林。兩軍各擅勝場，士氣在高點，足智彩開出入球中位數[2.5/3]球，大盤值捧。(球賽編號FB5812，1月7日04:00開賽)

葡帥在英超搶手，當然包括上月由沙特艾沙比過檔狼隊的域陀彭利拿(Vitor Pereira)，已成功為新東家3戰搶得7分，包括打敗曼聯及逼和熱刺；但球隊本輪前仍排尾四，搶分護級仍須努力。

球隊氣勢轉強，可惜首席射手、巴西前鋒馬菲奧斯根夏，因早前於賽後跟葉士域治的保安人員發生衝突，被秋後算賬，要停賽2場包括今仗。彭利拿說：「他(根夏)知道犯了錯，並明白不要再犯；己隊已準備好，有或沒有他在陣中，並有不同技術及質素的球員替補。」