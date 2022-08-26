英超︱德勤指今季轉會費再創新高　紐卡素擬破球會紀錄簽瑞典新貴

今季英超聯球會至今已累計花費150億英鎊（約1,391.74億港元）的轉會費，比2017年的紀錄再增加10億英鎊。而球會在餘下半個星期還有機會再推高這個數字，當中包括紐卡素計劃以6,000萬英鎊（約5.56億港元）收購皇家蘇斯達的瑞典前鋒阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）。

德勤會計師分析指，英超球會今夏的轉會費紀錄已打破他們在2017年所創下的數字。德勤的體育運動經濟部門指：「我們在今夏看到破紀錄水平的開支，這證明英超的經營模式正在疫後反彈中。」英超在上一個球季的開支，同期只有8.95億英鎊（約83.03億港元），而到最後也只升至11億英鎊（約102.05億港元）。

今夏錄14宗大手交易

英超今夏最高紀錄的轉會是利物浦的前鋒達雲紐尼斯（Darwin Nunez），這位烏拉圭前鋒的轉會費達6,400萬英鎊（約5.93億港元），並會隨附加條件升至8,500萬英鎊（約7.88億港元）。之後就是剛轉投曼聯的巴西中場卡斯米路（Casemiro），轉會費達6,000萬英鎊及1,000萬英鎊的附加條件。

而據統計，今夏有14位球員的轉會費超過3,000萬英鎊（約2.78億港元），當中包括熱刺以6,000萬英鎊簽入愛華頓的李察利臣（Richarlison）及曼城以5,120萬英鎊簽入夏蘭特（Erling Haaland）亦是今夏的大手轉會。還有車路士先後以5,000萬英鎊簽入史達寧（Raheem Sterling）及估僅逾6,000萬英鎊的古古列拿（Marc Cucurella）。而在上季的夏季轉會窗就只有8宗逾3,000萬英鎊的轉會。

迪利阿里落實借至土超

至於新晉富豪球會的紐卡素，終於在轉會窗關閉前出手。球會計劃以6,000萬英鎊收購伊沙克。22歲的伊沙克為皇蘇上陣132場入44球，國際賽亦有37次上陣入9球。而這將打破祖連頓（Joelinton）加盟的4,000萬英鎊轉會費紀錄。另外，愛華頓的迪利阿里（Dele Alli）就已落實以先借後買斷方式，加盟土耳其的比錫達斯。