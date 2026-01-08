英超｜快車壓軸好戲 阿仙奴「大」勇鬥利物浦

英超冬假快車來到壓軸戲，今晚深夜上演頂級大戰，由英超「一哥」阿仙奴主場迎戰上屆盟主利物浦。兵工廠要復仇兼保住榜首優勢，在氣勢強大的主場必全攻出擊；而紅軍射手有望復出，亦要保持前列位置，今場入球大戰一觸即發，[2.5/3]球「大」盤可捧。(球賽編號FB1870，1月9日04:00開賽)

踏入新一年，傳統Big Six已有兩隊因戰績差勁，並跟高層不咬弦而易帥，唯獨阿仙奴愈戰愈勇，聯賽5連勝，本輪前將榜首優勢擴大至6分。球隊在頻密賽期下多場勝仗贏來驚險，但最難得是目前傷兵人數大減，中前場精兵更可全部候命，包括季初高價收購的攻中伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)，已連續3場齋坐冷板，可見隊內人腳鼎盛爭位激烈。