英超｜快車壓軸好戲 阿仙奴「大」勇鬥利物浦

英超冬假快車來到壓軸戲，今晚深夜上演頂級大戰，由英超「一哥」阿仙奴主場迎戰上屆盟主利物浦。兵工廠要復仇兼保住榜首優勢，在氣勢強大的主場必全攻出擊；而紅軍射手有望復出，亦要保持前列位置，今場入球大戰一觸即發，[2.5/3]球「大」盤可捧。(球賽編號FB1870，1月9日04:00開賽)
踏入新一年，傳統Big Six已有兩隊因戰績差勁，並跟高層不咬弦而易帥，唯獨阿仙奴愈戰愈勇，聯賽5連勝，本輪前將榜首優勢擴大至6分。球隊在頻密賽期下多場勝仗贏來驚險，但最難得是目前傷兵人數大減，中前場精兵更可全部候命，包括季初高價收購的攻中伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)，已連續3場齋坐冷板，可見隊內人腳鼎盛爭位激烈。
兵工廠貴為今屆英超主場王，開季10場主場9勝1和，只曾完場前逼和曼城1比1，地頭出戰霸氣倍添；難得近期復出的猛將包括中堅加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)及中場迪格蘭賴斯(Declan Rice)都有入波交足功課，就算箭頭約基利斯(Gyokeres)被批評「水貨」，兵工廠一樣火力全開。
紅軍落後阿仙奴14分
對手利物浦首循環靠中場蘇保斯拉爾(Szoboszlai)一記靚絕罰球，1比0氣走阿仙奴；對比其他傳統Big Six如熱刺、曼聯及車路士，紅軍在今個寒冬表現相對穩定，聯賽已8場不敗，只是當中4場和波共失8分，本輪前穩守第4位但已落後阿仙奴14分之多，要成功衛冕難度極高。
紅軍上仗缺少輕傷在身的首席射手艾基迪基(Ekitike)，仍能憑愈踢愈上力的攻中域斯(Wirtz)及改任箭頭的加普(Gakpo)入波，一度反先，只是對手富咸完場前射入世界波追和。法國前鋒艾基迪基今場有望傷癒掛帥，要攻破近4戰皆有失波的兵工廠防線，亦非不可能任務。
Big Six大戰一向難估，勝負往往視乎臨場發揮；兩軍近4次英超交手，3次開「總入球」4球，今場先取「大」盤，等睇好戲。
