英超｜快車壓軸戰 紅魔「細」迎「鎚仔」

英超周中快車壓軸戰，由重回勝軌的「紅魔」曼聯，在奧脫福主場迎戰新敗的「鎚仔幫」韋斯咸。兩軍近況反覆，攻力未算可靠，足智彩開出入球中位數[3.5]球，先取入球「細」盤。(球賽編號FB0548，12月5日04:00開賽) 紅魔上仗聯賽作客半場落後下，2比1反勝水晶宮，結束3場聯賽不勝走勢；可喜的是就算新兵前鋒班捷文施斯高(Benjamin Sesko)及馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)仍要養傷，但難得連續兩場擔正的荷蘭前鋒約舒亞舒克斯，季內第6次聯賽上陣「入波」開齋。球隊靠兩個死球攻勢，打敗為歐戰疲於奔命的水晶宮；另一好消息是阿根廷中堅利辛度馬天尼斯(Lisandro Martinez)，因膝傷休息大半年後，同場末段入替，增添球隊後場調動能力。

曼聯穩定性有待加強 只是今季只須專注國內賽事的紅魔，表現仍然反覆，上次揚威倫敦，結束3場英超只得2分的劣績；但要備忘是球隊上次在主場鬥愛華頓，大部分時間多踢1人照輸0比1，屢攻不下，表現之差特別礙眼，今場遇上主守的「鎚仔幫」，主勝賠率偏熱忌捧。

「鎚仔幫」由前諾定咸森林主帥紐奴(Nuno)接手後，表現其實漸入佳境，早前3戰搶得7分，包括上仗作客般尼茅夫領先2球的大好形勢，僅被對手逼和；只是上仗遇上志切反彈的利物浦輸0比2，巴西中場盧卡斯柏基達(Lucas Paqueta)，尾段失去理智極速「2黃1紅」被逐，敗不足辱。