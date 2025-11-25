愛華頓的伊祖沙古爾（Idrissa Gueye）同隊友米高堅尼爭執，古爾似乎用手施襲，結果球證出示紅牌。

愛華頓作客贏曼聯1比0唔算最神奇，成場波最有話題性是上半場13分鐘，愛華頓中場伊祖沙古爾（Idrissa Gueye）掌摑隊友米高堅尼（Michael Keane）而被罰離場。

拖肥糖在剩餘超過八十分鐘少打一人的情況下仍然成功取勝，由莫耶斯與球隊憑賀爾上半場的入球力守優勢，爆冷全取三分。

伊祖沙古爾（Idrissa Gueye）成為自08年以來，首位因與隊友打鬥而被英超球證趕出場的球員。

事發起因是基耶一次傳球失誤，讓曼聯隊長般奴費南迪斯得到機會但射斜。伊祖沙古爾怒氣爆發，掌摑了米高堅尼，球證立即向他出示紅牌，經VAR球證覆核後確認判決。

伊祖沙古爾之後大怒，但被隊友包括門將比克福特(Pickford)及伊利文尼戴耶(Iliman Ndiaye )拉住，才慢慢步向球員通道離場。這名36歲中場甚至一度企圖再走近米高堅尼，後者仍然不斷向他怒罵。

重播可見，這並非重拳一擊，但球例清楚列明，球員若以手或手臂擊打他人頭部或面部，即使力度不大亦應被逐。

加利仔認為黃牌較合適

在天空體育頻道，加民尼維利認為事件不需紅牌，覺得他們不是打鬥，不算真正衝突，罰黃牌比較合適。加歷查亦認為球證行動太快。他指球證應叫兩人過來提醒冷靜一下，會更好管理這情況，。

惟英超官方表示：球證對伊祖沙古爾暴力行為的紅牌經視像助理球證覆核並確認，動作被判定為清晰擊打米高堅尼面部。